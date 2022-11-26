Taipei belediye başkanlığını kazanan adayın Çan Kay-şek'in torunu olduğu iddia edildi

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, ana muhalefetteki Milliyetçi Parti'nin (Koumintag/KMT) adayı Çiang, seçimde iktidardaki Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) adayı Çın Şih-çung ve bağımsız aday Huang Şan-şan'a üstünlük sağlayarak zaferini ilan etti.

Merkezi Seçim Komisyonunun ilan ettiği geçici sonuçlara göre Çiang, 575 bin 590 oyla, geçerli oyların yüzde 42,2'nu kazanırken DPP adayı, Sağlık Bakanı Çın 434 bin 558 oyla yüzde 31,93, eski Taipei Belediye Başkan Yardımcısı Huang 342 bin 141 oyla yüzde 25,14'te kaldı.

Eski Başbakan Yardımcısı John Çiang'ın oğlu olan Van-an, babasının Çan Kay-şek'in oğlu, eski Tayvan lideri Çiang Çing-kuo'nun "evlilik dışı çocuğu" olduğunu iddia etmesinin ardından, eski Çin lideri ile olası akrabalık bağı ortaya çıkmıştı. Aile, ardından "Çang" olan soyadını "Çiang" olarak değiştirmişti.

Tayvan'da ve ABD'de hukuk eğitimi alan 43 yaşındaki Çiang Van-an, 2016 ve 2020 genel seçimlerinde iki kez KMT'den parlamentoya seçilmişti.