Tayvan, Ada çevresinde Çin'e ait 23 savaş uçağı ve 8 gemi gördü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'e ait 23 savaş uçağı ve 8 geminin Ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 10'unun Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği yerin güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.

- Kinmen Adası'nda sivil dron görüldü

Öte yandan Tayvan'a bağlı Kinmen (Quemoy) Adası'nda Çin ana karasından kontrol edilen sivil bir dronun Ada'daki askeri bölge üzerinde uçtuğu bildirildi.

Kinmen Savunma Komutanlığından yapılan açıklamada, dronun fişeklerle uyarılarak uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Çin ana karasının 10 kilometre açığındaki Ada'da Tayvanlı askerlerin nöbet tuttuğu mevziye yaklaşan dronun görüntüleri Çin'de sosyal medyada yayılmıştı.

Tayvan askeri birliğinin açıklamasında, drona karşı standart prosedürün uygulandığı, "ateş ederek düşürme gibi, gerilimi tırmandıracak daha agresif tedbirlerden kaçınıldığı" vurgulandı.

Dün de yine aynı bölgedeki Tayvan nöbet kulübesi üzerinde uçan Çin dronuna askerilerin taş attığı görüntüler internette yayılmıştı.

- ABD gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti

Bu arada ABD Donanmasının Pasifik'teki 7. Filosuna bağlı görev yapan USS Antietam ve USS Chancellorsville gemileri bugün Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

Filodan yapılan açıklamada, "kruvaziyer" tipi savaş gemilerinin, "Boğaz'a kıyısı olan ülkelerin hiçbirinin karasularında olmayan bir koridoru kullandığı" belirtilmişti.

Çin ordusu, gemilerin geçişi nedeniyle "teyakkuz durumuna" geçildiğini bildirilmişti.

- Pelosi'nin ziyareti ve tırmanan askeri gerilim

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları ve gemi devriyelerini düzenli hale getirdiği gözleniyor.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmıştı. 7 gün süren tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ardından, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığında 5 kişilik bir heyet, Indiana eyaleti Valisi Eric J. Holcomb ve Cumhuriyetçi Partili Tennessee Senatörü Marsha Blackburn de bu ay içinde Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.