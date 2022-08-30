Tayvan, Ada çevresinde yine Çin'e ait savaş gemileri gördü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 11 geminin Ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 8'inin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği yerin güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.

Öte yandan Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Penghu Adası'ndaki askeri birliklere yaptığı ziyarette, "hava sahasına yönelik ihlallere karşı güçlü tedbirlerin alınması" talimatını verdiğini bildirdi.

Tsai'nin açıklaması, Çin ana karasından kontrol edilen sivil dronların, Kinmen (Quemoy) gibi Tayvan açığındaki adalardaki askeri bölgeler ve nöbet mevzileri üzerinde uçarken çektiği görüntülerin internette yayılmasının ardından geldi.

Önceki gün, Çin ana karasının 10 kilometre açığındaki Ada'da Tayvan askerlerinin nöbet tuttuğu mevziye yaklaşan dronun görüntüleri Çin'de sosyal medyada yayılmıştı.

Kinmen Savunma Komutanlığından yapılan açıklamada, dronun fişeklerle uyarılarak uzaklaştırıldığı belirtilmiş, "ateş ederek düşürme gibi gerilimi tırmandıracak daha agresif tedbirlerden kaçınıldığı" vurgulanmıştı.

Daha önce de aynı bölgedeki nöbet kulübesinin üzerinde uçan Çin dronuna Tayvan askerlerinin taş attığı görüntüler internette yayılmıştı.

- Pelosi'nin ziyareti ve tırmanan askeri gerilim

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları ve gemi devriyelerini düzenli hale getirdiği gözleniyor.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmıştı. 7 gün süren tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ardından, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığında 5 kişilik bir heyet, Indiana eyaleti Valisi Eric J. Holcomb ve Cumhuriyetçi Partili Tennessee Senatörü Marsha Blackburn de bu ay içinde Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.