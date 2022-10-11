Tayvan başbakanından Elon Musk'a tepki: "Tayvan hakkında pek bir şey bilmiyor"

Dünyanın en zengin insanı konumundaki Musk, Financial Times gazetesinde cuma günü yayınlanan röportajında Tayvan'ın Pekin yönetimi ile kabul edilebilir bir anlaşma imzalayarak Macau ya da Hong Kong gibi özerk bir yönetim haline gelmesi gerektiğine inandığını söylemişti.

Çinli liderler uzun süredir Tayvan'a böyle bir çözüm önerse de ada halkının büyük çoğunluğu buna karşı çıkıyor.

Başbakan Su, şu ana kadar Musk'ın açıklamalarına tepki gösteren en üst düzey yetkili oldu. Parlamentoda konuşan Su, Musk'ın bir iş adamı olduğuu vurgulayarak "Şangay'da büyük bir otomobil fabrikası var ve elektrikli araçlarını pazarlamak istiyor. Bir iş adamı bugün bir şey yarın başka bir şey söyleyebilir," ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews