Tayvan, Çin'e ait savaş uçakları ve donanma gemilerinin orta çizgiyi geçtiğini iddia etti

Tayvan Çin'in bölgedeki askeri faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bugün Çin Hava kuvvetlerine ait toplam 43 uçağın ve Çin donanmasına ait 9 geminin Tayvan Boğazı'nın orta çizgisinin doğusuna geçtiği bildirildi.

Açıklamada Tayvan Silahlı Kuvvetleri'nin durumu yakından takip ettikleri ve bu faaliyetlere uçak, donanma gemisi ve karada konuşlu füzelerle yanıt verdiği ifade edildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda Çin'in hemen her gün havadan ve zaman zaman da denizden çizginin doğusuna geçtiği bildiriliyor. Açıklamaya göre dün Çin'e ait 12 uçak ve 5 gemi, 8 Eylül'de 45 uçak ve 7 gemi, 7 Eylül'de ise 12 uçak ve 5 gemi orta çizginin doğusuna geçti, Tayvan Silahlı Kuvvetleri'nce takip edildi ve yanıt verildi.

Orta çizgi, doğuda Tayvan adası ile batıda Çin anakarası arasında görünmez bir gayriresmi sınır olarak kabul ediliyor. Çin Tayvan'ı tehdit etmek amacıyla sıklıkla bu çizgiyi denizden ve havadan ihlal ediyor.

Tayvan yönetimi, Çin Silahlı Kuvvetleri'nin topraklarına girmesi halinde meşru müdafaa ve karşı saldırı hakkını kullanacağını bildirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçtiğimiz ay Tayvan adasına yaptığı ziyarete öfkelenen Çin, bölgede bugüne kadarki en büyük askeri tatbikatını yürütmüştü. Tatbikatı sonlandırdıktan sonra bu kez de Tayland'la bir ortak tatbikat yapan Çin, Tayvan'a yönelik baskı yapmaya devam ediyor.

Kaynak: Euronews