Tayvan'da iskele kazası
Tayvan'da limanda yapı iskelesinin çökmesiyle 1 işçi yaşamını yitirirken 1 işçi mahsur kaldı.
Çin 15.01.2022, 21:57
Tayvan'ın güneyinde bulunan Kaohsiung kentindeki limanda yapı iskelesinin çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi iskelede mahsur kaldı.
Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberine göre, Kaohsiung Limanı'nda hidrolik krikonun arızalanması nedeniyle yapı iskelesi çöktü.
İskelenin çökmesi sonucu limanda çalışan işçilerden biri hayatını kaybetti.
Yaralanan 6 işçi hastaneye kaldırılırken iskelede mahsur kalan bir işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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