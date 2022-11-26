Tayvan'da zafer Milliyetçi Parti'nin

Tayvan'da yapılan yerel seçimlerde muhalefetteki Milliyetçi Parti (Koumintang/KMT), iktidardaki Demokratik İlerici Parti'ye (DPP) üstünlük sağladı.

Merkezi Seçim Komisyonunun ilan ettiği geçici sonuçlara göre, KMT, toplam 21 büyük şehir, vilayet ve kent belediye başkanlıklarının 13'ünü elde ederken iktidardaki DPP, 5 koltuk kazanabildi. İki vilayette bağımsız adaylar bir kentte ise Tayvan Halk Partisi (TPP) ipi göğüsledi.

KMT, Ada'daki müstakil yönetime sahip 6 büyük şehirden başkent Taipei, Yeni Taipei, Taoyuan ve Taichung'u kazanırken iktidar partisinin adayları yalnızca Tainan ve Kaohsiung'da koltuklarını koruyabildi.

KMT adayları, ayrıca, merkeze bağlı yönetilen 11 vilayet ve 2 kentteki yarışlarda DPP adaylarına üstünlük sağladı. Parti merkeze bağlı vilayetlerden 7'sini elde ederken DPP 3 vilayeti, bağımsızlar 1 vilayeti ve TTP de bir kenti kazandı.

Fucien eyaletine bağlı olduğu kabul edilen deniz aşırı vilayetlerden Kinmen'i bağımsız aday ve Lienchiang'i ise KMT adayı kazandı.

DPP'nin kazandığı belediyeler Ada'nın güney kıyısındaki dar bir şeritte sınırlı kaldı.

KMT'nin, ayrıca seçimde yarışan bağımsız adayın vefatı nedeniyle 18 Aralık tarihine ertelenen merkeze bağlı Chiayi kentindeki belediye başkanlığı yarışında da avantajlı görülüyor. Bu seçimi de kazanırsa parti 22 belediyenin 14'ünü elde etmiş olacak.

Seçimlerle yapılan referandumda seçmen yaşının 20'den 18'e düşürülmesini öngören anayasa değişikliği seçmenler tarafından reddedildi.

- Tsai, seçim başarısızlığının ardından istifa etti

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, DPP'nin yerel seçimlerdeki başarısız performansı nedeniyle partisinin genel başkanlığından istifa etmişti.

Tsai, DPP merkezinde yaptığı açıklamada, genel başkan olarak partinin yerel seçimlerde aldığı başarısız sonuçların sorumluluğunu üstlenmek zorunda olduğunu belirtmişti.

DPP'nin yerel yönetim düzeyinde siyasi atmosferi değiştirmediğini ve halkın beklentilerine yanıt veremediğini ve nitelikli adaylar çıkaramadığını vurgulayan Tsai, bu yüzden 2020'de liderlik ve parlamento seçimlerinde kaydettiği başarıyı yineleyemediğini ifade etmişti.

Genel başkanlıktan istifa eden Tsai'nin, Tayvan liderliğini bırakması beklenmiyor. 2024'te yapılacak seçimde dönem sınırlaması nedeniyle aday olamayacak Tsai'nin, seçimlere 14 ay kala, süresi dolana kadar görevini sürdüreceği öngörülüyor.

- Çin ile gerilimlerden çok yerel yönetim sorunları öne çıktı

Çin ile artan gerilimlerin gölgesine yapılan seçimlerde kampanyalarında yerel sorunlara ve politika vaatlerine odaklanan adaylar başarılı oldu.

DPP lideri Tsai, her ne kadar partisinin adaylarının seçim kampanyalarına destek için katıldığı etkinliklerde, "seçimlerin Çin'in tehditlerine karşı Tayvan'ın demokrasisini ve egemenliğini koruyacağı mesajını vermesi gerektiğini" ifade etse de yerel yönetim sorunları belirleyici oldu.

22 milyon nüfuslu Tayvan'da genel seçimler ve yerel seçimler 4'er yıl arayla yapılıyor. Tayvan liderinin ve meclis üyelerini belirleyecek genel seçimler, 2024'te yapılacak.