Tayvan'ın Chiayi kentindeki seçimi ana muhalefetin adayı kazandı

Merkezi Seçim Komisyonunun ilan ettiği geçici sonuçlara göre, Huang, oyların yüzde 63,5'ini alırken, en yakın rakibi, iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) adayı Lee Chun-yi yüzde 35 oy aldı.

Halen belediye başkanlığını sürdüren 63 yaşındaki Huang, oy sayımı tamamlanmadan zaferini ilan etti.

Ada'nın güneybatısındaki yaklaşık 270 bin nüfuslu kentte 2005-2014'de iki dönem belediye başkanlığı yapan Huang, 2018'de yapılan önceki yerel seçimde yeniden başkanlığa seçilmişti.

Tayvan'da 26 Kasım'da yapılan yerel seçimlerde Chiayi'deki oylama, 72 yaşındaki bağımsız aday Huang Shao-tsung'un 2 Kasım'da hayatını kaybetmesi nedeniyle ileri tarihe ertelenmişti.

KMT, 26 Kasım'daki seçimlerde 21 belediyenin 13'ünü kazanarak rakiplerine açık üstünlük sağlamıştı. Parti, Chiayi'de seçim zaferiyle 14. belediyeyi hanesine yazdırırken, iktidar Partisi DPP 5, bağımsızlar 2 ve Tayvan Halk Partisi (TPP) 1 koltukla seçimi tamamladı.

22 milyon nüfuslu Tayvan'da yerel seçimler 4 yılda bir yapılıyor.