Tayvan lideri Tsai, askeri tatbikatı savaş gemisinden seyretti

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Tsai, Han Kuang askeri tatbikatının ikinci günündeki faaliyetleri izlemek için Keelung muhribi ile Ada'nın kuzeyindeki Su'ao Deniz Üssü'nden denize açıldı.

Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik gemilerinin katıldığı tatbikatta ayrıca savaş uçakları ve deniz keşif uçakları da yer aldı.

Liman hava savunması, anti-mayın ve denizaltı harekatlarının icra edildiği tatbikatın, "Çin'in denizden işgaline karşı Tayvan silahlı kuvvetlerinin müşterek savunma kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçladığı" ifade edildi.

Tatbikat, Tayvan lideri Tsai'nin 2016'da göreve gelmesinden bu yana gemi üzerinde izlediği ikinci faaliyet oldu. Tsai, daha önce 2018'de bir tatbikatı gemiden gözlemlemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında Tsai'nin tatbikatta yer almasına dair sorulan soruya verdiği yanıtta, "Buradan Tayvan otoritelerine sesleniyorum; Tayvan bağımsızlığı sonuca ulaşmayacaktır. Ana karaya askeri olarak karşı çıkma girişimi başarısızlığa mahkumdur." ifadesini kullandı.

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.