Tayvan teyakkuzda: Zorunlu askerlik süresi 1 yıla çıkıyor

Çin'in egemenlik iddialarıyla Tayvan üzerindeki askeri, diplomatik ve ekonomik baskıyı arttırdığı ve son üç yıldır ada çevresinde hemen hemen her gün askeri operasyonlar gerçekleştirdiği bir dönemde atılan adım, "dikkat çekici bir hamle" olarak değerlendirildi.

Kararın, "Çin'in olası saldırılarına karşı Ada'nın savunma kapasitesini güçlendirmek" amacıyla alındığını belirten Tsai, ülkesinin barış istediğini ama aynı zamanda kendini savunabilmesi gerektiğini de dile getirdi.

Zorunlu askerlik süresinin uzatılması kararını "inanılmaz derecede zor" olarak nitelendiren Tsai, düzenlediği basın toplantısında "Tayvan yeterince güçlü olduğu sürece, tüm dünyada demokrasi ve özgürlüğün merkezi olacak ve savaş alanı haline gelmeyecektir." ifadesini kullandı.

Tsai, yedek askerlerin eğitimi dahil mevcut askeri sistemin, özellikle adaya hızlı bir saldırı başlatması halinde Çin'in yükselen askeri tehdidiyle başa çıkmak için verimsiz ve yetersiz olduğunu sözlerine ekledi.

Tayvan lideri şöyle konuştu:

"Tayvan dünyaya şunu söylemek istiyor: Demokrasi ve diktatörlük arasında demokrasiye olan inancımız tamdır. Savaş ve barış arasında, barışta ısrar ediyoruz. Anavatanımızı korumak ve demokrasiyi savunmak için cesaret ve kararlılık gösterelim."

Askerlerin Amerikan kuvvetleri tarafından kullanılan daha güçlü silahları kullanma gibi daha yoğun bir eğitimden geçeceğini de aktardı. Tayvan lideri buna savaş talimleri, Stinger uçaksavar füzeleri ve tanksavar füzelerinin de dahil olduğu belirtti.

Taipei merkezli düşünce kuruluşu Ulusal Politika Vakfı'ndan araştırmacı Chieh Chung, kararın 2027'den sonra halihazırda 165 bin kişi olan profesyonel güce yılda ilaveten 60 ila 70 bin civarında bir insan gücü ekleyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Pekin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve orta vadede Tayvan'ın da anakara ile birleşmesi gerektiği yönünde sık sık açıklamalar yapıyor.

Demokrasi ile yönetilen Tayvan ise, kendi geleceğine sadece ada halkının karar vereceğini belirtiyor.

Kaynak: Euronews