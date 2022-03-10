Tayvan, Ukrayna gibi olmak istemiyor

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Çin ve Tayvan arasında benzer bir savaşın olabileceği tartışılıyor.

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, Pekin'in "gerekirse zorla geri alacağını" taahhüt ettiği Tayvan ile Çin arasında bir çatışma çıkması durumunda her iki tarafın da ağır bedel ödeyeceğini söyledi.

Chiu, Ukrayna krizinin Tayvan'a "birçok ders" verdiğini ve buna göre hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin güvenlik üzerindeki etkileriyle ilgili bir parlamento toplantısı öncesinde gazetecilere konuşan Chiu, herkesin çatışmadan kaçınmasının en iyi yol olduğunu ifade ederek, "Eğer bir savaş olursa, dürüst olmak gerekirse, herkes sefil olacak, galipler bile. Bunu gerçekten düşünmek gerekiyor" dedi.

Tayvan, Ukrayna'daki savaştan bu yana alarm seviyesini artırmış olsa da, olağandışı bir Çin askeri faaliyeti bildirmedi. Chiu, Çin ile ilgili "değişiklikleri sakince izledklerini" ve buna göre hazırlandıklarını kaydetti.

"Çin-Tayvan gerilimi aniden tırmanabilir"

Tayvan'daki Anakara İşleri Konseyi'nin parlamentoya sunduğu bir raporda, "Çin'in yıl sonunda yapılacak önemli bir Komünist Parti kongresi zamanında Tayvan ile gerilimi aniden tırmandırabileceği belirtildi.

Bu arada Tayvan'ın askeri stratejistleri, Çin ile savaş durumunda adanın kendi savaş stratejisi için Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ve ülkenin direnişini inceliyor.

Savunma bakanlığı ayrı bir raporda, "Ukrayna, düşmanın kendilerinden daha büyük olması nedeniyle elverişsiz koşullar altında, ancak Rus ordusunun savaş faaliyetlerini etkili bir şekilde geciktirdi." denildi.

Ukrayna'nın Rusya karşısındaki stratejisine referans verilen raporda "asimetrik savaşın" plana dahil edildiği belirtildi.

Çin, 2008-2016 döneminde Tayvan'da Ma Ying-jeou'nun yönetimiyle yapılan bir diyalog mekanizmasını Tsai Tsai Ing-wen zamanında kesti.

Pekin, Çin'den kaçanların 1949'da kurdukları 'Tayvan' yönetimini hiçbir zaman tanımadı.

Kaynak: Euronews