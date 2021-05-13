Turistik bölgede 3 leopar kaçtı

Guardian'ın Global Times'tan aktardığına göre bölge sakinleri, Hangzhou Safari Parkı'ndaki üç leoparı 1 Mayıs'ta gördü. Ancak hayvanat bahçesi yetkilileri, hayvanların kaybolduğunu 8 Mayıs'ta duyurdu.

Bu büyük kedilerin ikisinin yakalandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hangzhou yönetimi, pazar itibarıyla kalan son leoparı yakalama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bununla birlikte Global Times, kaçak leoparın pazar erken saatlerde drone'la tespit edildiğini ancak yaklaşıldığında kaçıp izini kaybettirdiğini kaydetti.

Üçlünün hayvanat bahçesinden çıkmayı nasıl başardığı bilinmiyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Hangzhou, Çin'in en popüler turistik yerlerinden biri. Haberde, 5 günlük İşçi Bayramı tatilinde bölgeye milyonlarca ziyaretçinin akın ettiği yazıldı. Bu yüzden Hangzhou Safari Parkı, halkı tehlikeye attığı gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Hayvanat bahçesi yetkilileriyse şu açıklamayı yaptı:

Duyuruyu geç yaptığımız için üzgünüz. Yavru leoparların zayıf olduğunu ve büyük bir tehlike yaratmayacağını düşündük. Halkın paniğe kapılmaması için hayvanların kaçtığını duyurmamaya karar verdik.

Hangzhou Safari Parkı yöneticileri soruşturma altına alındı. Hayvanat bahçesi de geçici olarak kapatıldı.

Kaynak: Independent Türkçe