Türk filmi gerçek oldu: ‘Durun siz kardeşsiniz’

31 Mart'ta düzenlenen düğünde adı açıklanmayan kadın, gelinin ellerinin birinde doğum lekesi olduğunu gördü. Söz konusu lekenin, yıllar önce kaybolan kızındaki doğum lekesine tıpatıp benzediğini fark etti.

New York Post'un Oriental Daily News'tan aktardığına göre gördüklerinden sonra şaşkına dönen kadın, gelinin ailesine "Kızınızı evlat edinmiş olma ihtimaliniz var mı?" diye sordu.

Bu bilgiyi 20 yılı aşkın bir süredir herkesten saklayan aile de soru karşısında afalladı. "Evet" cevabını veren aile, kızlarını bir yolun kenarında bulduklarını belirtti.

Anlatılanların birbirine uyduğu görülünce aile üyeleri gözyaşlarına boğuldu. Gelin, biyolojik annesiyle tanıştığı anın "düğünden daha mutlu" olduğunu söyledi.

Öte yandan gelinle damadın kardeş olma ihtimali endişeleri de beraberinde getirdi. Fakat hem gelinin hem de damadın annesi olan kadın, oğlunu, kızı kaybolduktan sonra evlat edindiğini açıkladı. Çift arasında kan bağı bulunmadığı için düğün devam etti.

Kaynak: Independent Türkçe