Üniversite laboratuvarında patlama: 2 ölü
Çin'de bir üniversitenin laboratuvarında meydana gelen patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Çin 25.10.2021, 09:31
Ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde bir üniversitenin laboratuvarında yaşanan patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) haberine göre, itfaiye yetkilileri Nanjing kentindeki Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesinde Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Bölümü'ndeki laboratuvarda patlama meydana geldiğini bildirdi.
Patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, yaralanan 9 kişinin hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA
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