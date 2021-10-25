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Üniversite laboratuvarında patlama: 2 ölü

Çin'de bir üniversitenin laboratuvarında meydana gelen patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Çin 25.10.2021, 09:31
Üniversite laboratuvarında patlama: 2 ölü

Ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde bir üniversitenin laboratuvarında yaşanan patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) haberine göre, itfaiye yetkilileri Nanjing kentindeki Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesinde Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Bölümü'ndeki laboratuvarda patlama meydana geldiğini bildirdi.

Patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, yaralanan 9 kişinin hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

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#laboratuvar #patlama
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