Vuhan Viroloji Enstitüsünden açıklama

Çin'in Vuhan kentindeki Vuhan Viroloji Enstitüsü Direktörü Şı Cıngli, laboratuvarının yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) üretildiği yer veya kaynağı olduğu iddialarına tepki gösterdi.

Şı, New York Times muhabirine yaptığı açıklamada, bu sağlık felaketinden laboratuvarın sorumlu olmadığını savundu.

"Kanıtı olmayan bir şeye ben nasıl kanıt göstereyim." ifadesini kullanan Şı, dünyanın bu sonuca nasıl geldiğine anlam vermediğini belirtti.

Şı, masum bir bilim insanına sürekli çamur atıldığını kaydetti.

Laboratuvarda 2017'de yapılan deneyle ilgili iddialara atıfta bulunan Şı, bir virüsü daha tehlikeli hale getirmek istemedikleri için deneylerinin "fonksiyon kazanımı (GOF) deneylerinden" farklı olduğunu belirtti.

Şı, deneylerinde virüsün türler arasında nasıl sıçrayabileceğini anlamaya çalıştıklarını savunarak, laboratuvarda hiçbir zaman virüslerin öldürücülüğünü güçlendiren GOF deneyleri yapılmadığını veya yapılmasında iş birliğinde bulunmadıklarını söyledi.

New York Times gazetesinin haberine göre, Şı ve enstitüye bağlı laboratuvardaki ekibi, 2017'de yaptıkları bir deneyle ilgili rapor yayımlamıştı.

Raporda, virüslerin insan hücrelerine bulaşabilme ve çoğalma yeteneğinin incelenmesi amacıyla var olan virüs parçalarını eşleyerek ve karıştırarak yeni hibrit yarasa koronavirüsleri meydana getirdikleri belirtilmişti.

Rapora göre, söz konusu virüs parçalarının en az biri insanlara da bulaşabiliyor.

2002-2003 yıllarındaki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgının ardından, yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan Vuhan Viroloji Laboratuvarı, Kovid-19'un buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı iddialarına konu olmuştu.

Çinli yetkililer söz konusu iddiaları reddetmiş, Kovid-19'un başka bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğine dair kanıtlanmayan karşı iddialar ortaya atmıştı.

Kovid-19 ilk kez Vuhan'daki gıda pazarında görülmüştü

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez, Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada 177 milyon 83 bin 715 kişiye bulaşan Kovid-19 nedeniyle 3 milyon 828 bin 936 kişi hayatını kaybetti.

AA