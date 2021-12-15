Yangın çıkan gökdelenin çatısında mahsur kalan 300'den fazla kişi kurtarıldı

The Guardian'daki habere göre, Causeway Bay'de Gloucester Yolu'ndaki 38 katlı Dünya Ticaret Merkezi'nde çıkan yangın nedeniyle çatıda mahsur kalan en az 300 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 13 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, binadan toplamda 1000 kadar kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Yangının, elektrik odasından çıktığı tahmin ediliyor.