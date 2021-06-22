Yeni varyantlar Çin'i korkuttu
Çin'de son 24 saatte 25 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 91 bin 629'a yükseldi. Ülkede, salgının başlangıcından bu yana 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Çin 1 milyar 50 milyon doz ile en fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülke oldu.
Çin 22.06.2021, 16:14
Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirdiği sınır kısıtlamalarını gelecek yıl ortasına kadar uzatma kararı aldı.
Wall Street Journal'ın haberine göre, Çinli sağlık yetkilileri, söz konusu kararı Kovid-19'un yeni varyantları nedeniyle aldı.
Çin'de son 24 saatte 25 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 91 bin 629'a yükseldi.
Ülkede, salgının başlangıcından bu yana 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan Çin 1 milyar 50 milyon doz ile en fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülke oldu.
AA
26
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü