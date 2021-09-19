Yolcu gemisi battı: 8 ölü
Çin'de batan yolcu gemisindeki 8 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin ise kurtarıldığı, kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarılıyor.
Çin 19.09.2021, 12:30
Çin’in güneybatısında yolcu gemisinin batması sonucu 8 kişi öldü, 7 kişi kayboldu.
Xinhua’nın haberine göre, yetkililer, Guicou eyaletinde Zangkı Nehri'nde bir yolcu gemisinin battığını bildirdi.
Yetkililer 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin kurtarıldığını duyurdu.
Kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, gemide tam olarak kaç kişinin bulunduğunu tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti.
AA
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