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Yolcu gemisi battı: 8 ölü

Çin'de batan yolcu gemisindeki 8 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin ise kurtarıldığı, kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarılıyor.

Çin 19.09.2021, 12:30
Yolcu gemisi battı: 8 ölü

Çin’in güneybatısında yolcu gemisinin batması sonucu 8 kişi öldü, 7 kişi kayboldu.

Xinhua’nın haberine göre, yetkililer, Guicou eyaletinde Zangkı Nehri'nde bir yolcu gemisinin battığını bildirdi.

Yetkililer 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, gemide tam olarak kaç kişinin bulunduğunu tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti.

AA

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#Çin #Yolcu gemisi #ölü
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