ABD'de çocuk vakaların sayısı katlandı

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastaneleri Birliğinin (CHA) haftalık raporunda, geçen hafta 204 bin çocukta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı duyuruldu.

Bu sayının 22 Temmuz haftasında yaklaşık 38 bin olduğuna dikkat çekilen raporda, 26 Ağustos haftasında Kovid-19 tespit edilen çocuk sayısında bir önceki aya göre 5 kattan fazla artış görüldüğü vurgulandı.

Kovid-19 tespit edilen çocuk sayısının iki haftadır 2020-2021 kışındaki dalganın da üzerinde seyrettiğine işaret edilen raporda, salgının başından bu yana teşhis konulan çocuk sayısı 4,8 milyona yaklaşırken, toplam vakaların yüzde 14,8'ini çocukların oluşturduğu belirtildi.

Raporda, hastaneye yatırılan çocukların oranının ise eyaletlere göre toplam vakaların yüzde 0,1'i ile 1,9'u arasında değiştiği bildirildi.

AAP, çocukların Kovid-19 nedeniyle şiddetli hastalanma ve ölüm riskinin daha düşük olduğunu belirtirken, virüsün çocuklarda yol açabileceği daha uzun vadeli sağlık problemleri ile salgın nedeniyle ortaya çıkan duygusal ve zihinsel sorunlar konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Geçen hafta çocuk vakaların sayısının bir ay öncesine göre 4 kattan fazla arttığı bildirilmişti.

"5 eyalette yoğun bakım yatakları tükenmek üzere"

Öte yandan, CNN'in derlediği bilgilere göre, Kovid-19 vakalarının yoğun görüldüğü Alabama, Georgia, Texas, Florida ve Arkansas eyaletlerindeki yoğun bakım ünitelerinde boş yatak oranı yüzde 10'un altına indi.

Yatak kapasiteleri tükenmek üzere olan eyaletlerin, aynı zamanda Kovid-19 aşılarının geciktiği güney eyaletleri arasında olmasına ve aşılanmamış kişilerin hastaneye yatış oranlarının aşılananlara göre 16 kat fazla olduğuna dikkat çekildi.

Kuzeydoğu Georgia Sağlık Sistemleri Yöneticisi Carol Burrell, pazartesi sabahı itibariyle tedavi altında bulundurulan Kovid-19'lu hasta sayısının ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktığını bildirdi.

Burrell, "Aslında hastanelerimiz doldu. Koridorları ve bekleme alanlarındaki konferans salonlarını da yoğun bakım ünitesine çevireceğiz." dedi.

Bazı hastalar, yer olmadığı için arabalarında tedavi ediliyor

Kentucky Valisi Andy Beshear dün yaptığı açıklamada, eyaletteki hastanelerin "rekor sayıda Kovid-19 hastasıyla dolup taştığı" ve 96 hastanenin 58'inde personel sıkıntısı çektikleri bilgisini aktardı.

Beshear, "Bazı Kovid-19 hastalarının, acil serviste veya hastane içinde yer olmadığında arabalarında tedavi edildiği bir gerçeklikte yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Mississippi Sağlık Departmanından yapılan bilgilendirmede de eyalette sadece dokuz yoğun bakım yatağının kaldığı kaydedildi.