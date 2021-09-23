'Bebeklere 'yanlışlıkla' Kovid-19 aşısı yapıldı, hiçbir yan etkisi yok'

Dünyayı sarsan korona salgınına karşı ülkemizde de devam eden aşılama uygulamasında son olarak 12 yaş üstüne ebeveynlerinin onayı olmak şartıyla izin verilmişti. Dün akşam NTV'de bir programa katılan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çocuklardaki aşılama uygulamasına ve vaka sayılarındaki artışa yönelik açıklamalarda bulundu.

Kurugöl, bu esnada çok tartışılacak ifadeler kullandı. Yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Kovid aşısı yapıldığını belirten Kurugöl, bu durumun onlara hiçbir yan etkisi olmadığını hatta antikor sağladığını ifade etti. Bu konudaki sonuçların ise yakında ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da ekledi.

Konuyla ilgili açıklamalarında Kurugöl şunları söyledi:

"Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla da karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor."

Kurugöl'ün bu açıklamaları sosyal medyada da büyük tepki çekti. Böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini belirten sosyal medya kullanıcıları, konuyla ilgili bir açıklama yapılmasını talep etti.

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