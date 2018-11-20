Kuzey Carolina'da suçiçeği salgınından aşı karşıtları suçlanıyor

Amerika'da son on yılda binlerce kişinin çocuğuna su çiçeği aşısı yaptırmadığı ve bu yüzden salgının arttığı belirtildi. Kuzey Carolina'da artan suçiçeği salgınının arkasında anti-aşısı topluluğu olduğu öne sürülüyor.

Yetkililer, büyük bir anti-aşısı topluluğuna sahip bir Kuzey Carolina'da 16 Kasım Cuma günü Asheville Waldorf Okulunda 36 öğrenciye hastalık teşhisi konuldu.

Asheville Citizen-Times gazetesinin haberine göre okul, devletin aşı yapılmamasına izin verme muafiyetini kullanan en büyük okul.

ABD'li sağlık yetkilileri, aşılamanın suçiçeği geçirmekten çok daha güvenli olduğunu söylüyor.

Kuzey Carolina Sağlık Bakanlığı sözcüsü, BBC'ye e-postayla gönderilen bir bildiride, "Bu, aşı muafiyetinin suçiçeği salgınını arttırdığının devlet sağlık görevlilerinin farkındadır." denildi.

Waldorf Okulu'nun 152 öğrencisi olan 110 kişi, suçiçeği olarak bilinen suçiçeği virüsüne yönelik aşıyı olmadı .

Devlet verilerine göre okul anaokulu öğrencilerinin yüzde 67,9'unda 2017-2018 öğretim yılında bağışıklama muafiyeti var .

Dini hassasiyetler

Okul sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, ilkokulun tamamen yerel sağlık görevlileriyle işbirliği yaptığın ve tüm Kuzey Carolina yasalarıyla uyumlu olduğunu söyledi. "Ailelerimizin çocuklarının istedikleri şeyi tam olarak seçmeleri konusunda son derece motive olduklarını düşünüyoruz. Okul olarak, çocuğun tıbbi geçmişine veya tıbbi durumuna göre ayrımcılık yapmayız."

250 binden fazla nüfusuyla Asheville şehrine ev sahipliği yapan Buncombe County, eyalette en yüksek aşılama muafiyet oranına sahip.

İlçe sağlık bakanlığına göre, yerel sağlık görevlileri durumu yakından izliyor.

County Medical Director Dr Jennifer Mullendore yaptığı açıklamada , "Açık olmak istiyoruz: aşılama suçiçeği için en iyi korumadır." dedi.

"Çok sayıda aşılanmamış çocuk ve yetişkin gördüğümüzde, suçiçeği gibi bir hastalığın topluluğumuz boyunca kolaylıkla oyun alanlarımıza, marketlerimize ve spor takımlarına yayılabileceğini biliyoruz."

Kuzey Carolina yasası, kreşler için kızamık, kızamık ve kabakulak gibi bazı bağışıklamalara ihtiyaç duymaktadır, ancak devlet tıbbi ve dini istisnalara izin vermektedir .

Çoğu din, aşılamayı yasaklamamaktadır, ancak son yıllarda, bazı ABD ebeveynleri, aşılara olumsuz reaksiyonlardan korkmaktadır.

Suçiçeği ne kadar ciddi?

Suçiçeği, deride kabarcık benzeri döküntü, kaşıntı ve ateşe neden olan viral bir enfeksiyondur. Ciddi durumlarda, beyin iltihabı, zatürre ve ölüm gibi komplikasyonlara yol açabilir.

Virüs temas ya da öksürme ve hapşırma yoluyla yayılır, ancak hiçbir temas olmadan yayılabilen kızamık kadar bulaşıcı değil.

Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC), bir ila 12 yaş arasındaki çocukları aşılamayı öneriyor. Ciddi vakalar nadir olmakla birlikte, CDC kolayca yayılır ve ölümcül olabilir diyor.

Suçiçeği aşısı, 1995 yılında ABD'de lisanslandı. CDC'ye göre, aşı ABD'de yılda 3.5 milyon suçiçeği, 9 bin hastalık ve 100 ölüm vakasını önledi.

İngiltere'de, suçiçeği aşısı isteğe bağlı bir çocukluk aşısı olarak listelendi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 11:58