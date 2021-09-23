Bahse konu açıklamaları gündeme bomba gibi düşen Kurugöl, gelen tepkiler üzerine sözlerini düzeltme ihtiyacı hissetti ve yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapılan sadece 1 aylık bir bebeğin söz konusu olduğunu dile getirdi, ancak şüpheleri iyice artan milyonlar gerek internete gerekse birbirlerine Prof. Dr. Zafer Kurugöl kimdir? diye sorarak araştırma yapmaya başladı.

Kurugöl, yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Kovid aşısı yapıldığını belirterek, bu durumun onlara hiçbir yan etkisi olmadığını, hatta antikor sağladığını söyledi. Profesör, bu konudaki sonuçların da yakında ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını dile getirdi.

Bebeklere "yanlışlıkla" yapılan aşılar hakkında "Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor" ifadesini kullanan Kurugöl, şunları kaydetti:

"Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla da karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor."

Kurugöl'ün bu sözlerinden sonra konuya dair pek çok kurum ve kuruluştan açıklama yapıldı.

Bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapılmasının asla mümkün olamayacağını vurgulayan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Eryazğan, "Sağlık Bakanlığı 10 yıldır aşıları barkod sistemiyle dağıtır. Aşılar bu şekilde taşınır ve aile sağlığı merkezlerine ulaşana kadar her aşamasında en az 6-7 kere barkod okutulur. Aşı uygulanırken de barkod sisteminden düşülmesi gerekir. Eğer elinizdeki aşı ve sistemdeki barkod tutmuyorsa Bakanlıkça derhal bu konuyla ilgili soruşturma açılır. Yani yanlış bir aşının bebeklere uygulanması ihtimali sıfırdır. Kaldı ki İzmir üzerinden de bu iddiayı araştırdık, bu yönde açılmış herhangi bir soruşturma da yok" dedi.

Hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Zafer Kurugöl kimdir?

Sağlık Bakanlığı da bu iddiaları doğrultusunda Prof. Dr. Zafer Kurugöl hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Prof. Dr. Kurugöl'ün "bebeklere yanlış aşılar yapıldığı"na ilişkin iddialarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Mevcut aşı güvenliği altyapısının bu tür iddiaları haklı çıkarmasının mümkün olmadığının belirtildiği açıklamada, "İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımız güçlü ve güvenli bir aşı takip sistemine sahiptir. Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Bugünün şüphesiz en çok konuşulan ismi olan Kurugöl, 1978'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini tamamladı ve 1982'de Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden doktorasını aldı. 2015 yılından bu yana Milli Pediatri Derneği İzmir Şubesi Başkanlığı görevini yürüten Kurugöl, 2018 yılından beri de Çocuk Enfeksiyon Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk enfeksiyon hastalıkları alanlarında görev yapıyor.

Aşılarla ilgili dünya genelinde pek çok olumsuz haber gündeme gelirken ve gerek konu hakkında kanaat önderi sayılabilecek kişiler gerekse de insanların çevrelerinde gördüğü ve duyduğu gelişmeler salgına karşı en önemli silah olduğu söylenen Kovid-19 aşılarına karşı güven duygusunu zedeleyebiliyor.