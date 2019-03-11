Tüketim çağında şükreden çocuklar yetiştirmek

Günümüz çağı ister teknoloji, ister milenyum, ister altın çağ olarak adlandırılsın, tüm bu tanımları kuşatan bir gerçeğimiz var ki; ismi “tüketim”. Büyük-küçük demeden hepimiz tüketiyoruz. Zamanı, parayı, bilgiyi, ilişkileri, eşyayı, doğayı yavaş yavaş tüketiyoruz. “Tüketim çağı”nın tüketen çarkı içerisinde o kıyafetten bu eşyaya, o oyuncaktan bu sanal dünyaya doğru savrulup duruyoruz.

Konu çocuklarımız olunca da durum böyle ne yazık ki… Hafta sonları “Havalar soğudu, dışarıda çocuklar hasta olur, bir AVM’ye gidelim bari” diye başlayan cümleler, çoğunlukla yavrularımızın tutturması sonucu oyuncakçılarda nihayet buluyor. “Almayacağım” denilenler alınıyor, koyduğumuz sınırlar kaldırılıyor, gereksiz tükettikçe içimizde can bulan ‘Haz Canavarı’ bir yaşına daha giriyor. Üstelik bu durumdan ebeveynler olarak bizler mutsuz olduğumuz gibi, yeni aldığı oyuncağını henüz daha açmadan bir diğeri için gözyaşı döken yavrumuz da çoğunlukla mutsuz oluyor.

İşte bütün bu kısır döngülerin içinde, uçsuz bucaksız çimlerde koşuşurken fark etmeden üzerine basıp geçtiğimiz, kır çiçekleri misali ezdiğimiz bir mana var: “Şükür”

Şükür; yüce Mevla’nın Kur’an-ı Kerim’de defaaten sorduğu ‘Hâlâ şükretmez misiniz?’ sorusunun bizi çağırdığı yaşam tarzının adıdır aslında… Fark etmeyi, akletmeyi, minnet duymayı, değerini bilmeyi, yetinmeyi, paylaşmayı, infak etmeyi, acizliği, Allah’a duyulan muhabbeti arttıran bir manadır bu. Çocuklarımızın yaratılıştan sahip olduğu ‘haz merkezli yönelimi’ dengelemek ve hazzın kaynağını ‘maddeden’ çıkarıp, ‘manaya’ yöneltmek için her yaş çocuğuna öğretmemiz gereken bir hakikattir.

Çocuğuma şükretmeyi nasıl öğretebilirim?

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