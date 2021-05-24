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Çöl ortasında deniz mucizesi

GENEL 24.05.2021, 15:00
Çöl ortasında deniz mucizesi
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Irak'ın güney kentlerinden Necef'e bağlı büyük çöl alanında bulunan Necef Denizi, yıllardır ihmal edilmesine rağmen son dönemde yerli halkın ilgisini çekiyor.