GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
WORLD BULLETIN
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Hac
Hayatın İçinden
AA Analizleri
Ekonomi Finans
Çevre ve İklim
Bilim Teknoloji
Ramazan
Ana Sayfa
Yazarlar
Video Galeri
Foto Galeri
Anketler
Karikatürler
Künye
İletişim
Sitene Ekle
WORLD BULLETIN
Dünya
Türkiye
Dübam
Analiz
Tarih Dosyası
Türkiye ve Dünya gündemi
Genel
Kültür Sanat
Aile
Çöl ortasında deniz mucizesi
GENEL
24.05.2021, 15:00
1/71
Irak'ın güney kentlerinden Necef'e bağlı büyük çöl alanında bulunan Necef Denizi, yıllardır ihmal edilmesine rağmen son dönemde yerli halkın ilgisini çekiyor.
Kaydet
Öne Çıkan Galeriler
Çöl ortasında deniz mucizesi
Derinliği 'kilometre'lerle ifade edilen okyanus çukurları
Piramitler ve sırları
Adnan Menderes'in çok özel fotoğrafları
Tek bir ülkeye sınırı olan ülkeler
Yeni Galeriler
Çöl ortasında deniz mucizesi
Derinliği 'kilometre'lerle ifade edilen okyanus çukurları
Piramitler ve sırları
Adnan Menderes'in çok özel fotoğrafları
Tek bir ülkeye sınırı olan ülkeler
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
info@dunyabulteni.net
Güncel Haberler
Son günlerde çok sayıda ölüme yol açan kene hakkında önemli uyarı
Esnafa yönelik hibe desteği için başvurular başlıyor
'Gazze'de binlerce işçi tek geçim kaynağını kaybetti'
Halk aşılanmak istemeyince hükümet aşıları geri toplamaya karar verdi
#corona virüsü
#koronavirüs
#gondol
#manik depresif
#SIM
#lavrov zarif muallim
#cevizlibağ
#İstanbulda terör operasyonu
#ABD İran yaptırımlar
#Gürcistan abd
#kadı
#Paris silahlı
#toplumsal hareketler
#sosyal bilimler
#aktöbe saldırısı
#şap hastalığı
#Anadolu Yayıncılar Derneği
#balyozda yargıtay kararları
#ASALA
#Doğan vergi cezası
Copyright © 2021
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#corona virüsü
#koronavirüs
#gondol
#manik depresif
#SIM
#lavrov zarif muallim
#cevizlibağ
#İstanbulda terör operasyonu
#ABD İran yaptırımlar
#Gürcistan abd
#kadı
#Paris silahlı
#toplumsal hareketler
#sosyal bilimler
#aktöbe saldırısı
#şap hastalığı
#Anadolu Yayıncılar Derneği
#balyozda yargıtay kararları
#ASALA
#Doğan vergi cezası