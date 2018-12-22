2018 yılında dünyada neler oldu

OCAK

20 Ocak 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu grupları tarafından Suriye'nin Halep ilinin Afrin ilçesi ile Azez ilçesine bağlı Tel Rıf'at kentine yönelik Zeytin Dalı harekatı başlatıldı

ŞUBAT

8 Şubat 2018'de, E-Devlet üzerinden 'Soyağacı Sorgulama' hizmeti başladı ve vatandaşlar 1800'lü yıllara kadar olan aile geçmişini görüntüleyebildi.

MART

İngiltere'de 4 Mart'ta kimyasal maddeyle zehirlenen eski çifte ajan Rus Sergey Skripal'in kızı Yulia Skripal olayı Rusya ile İngiltere'nin arasını açtı.

14 Mart 2018'de ünlü olan fizik profesörü Stephen Hawking tedavisi mümkün olmayan ALS hastalığı yüzünden 76 yaşında İngiltere, Cambridge'de öldü.

NİSAN

27 Nisan 2018 Kuzey - Güney Kore ve dünya adına tarihi bir gündü. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile görüşmesinde ilk kez Güüney tarafına geçti.

MAYIS

15 Mayıs 2018'de ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını protesto gösterilerinde 65 kişi hayatını kaybetti 2 bin 770 kişi yaralandı.

19 Mayıs 2018'de İngiltere taht sıralamasında 6. sırada yer alan Prens Harry, 1.5 yıldır nişanlı olduğu ABD'li oyuncu Meghan Markle ile evlendi. Sussex Düşesi unvanını alan Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi'ne katılan ilk melez oldu.

HAZİRAN

12 Haziran 2018'de ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u ilk kez bir araya getiren tarihi zirve Singapur'da gerçekleşti.

Suudi Arabistan Haziran 2018'den itibaren kadınlara da ehliyet alarak araç kullanma izni verdi.

Tayland'da 23 Haziran günü, yaşları 11-16 arasında değişen ve 12 kişiden oluşan Moo Pa futbol takımı ile 25 yaşındaki koçları Ekaphol Chantawong, Doi Nang Non Dağı'nda bulunan Tham Luang Mağarası'nda su baskını sebebiyle mahsur kaldı. Uluslarası kuruluşların seferber olduğu kurtartma operasyonunda 12 gün sonra çocuklar kurtarıldı ancak dalgıçlardan biri hayatını kaybetti.

24 Haziran 2018'de Türkiye'de erken seçim yapıldı.

TEMMUZ

21. yüzyılın en uzun "Kanlı Ay" tutulması, 27 Temmuz 2018'de Türkiye saati ile 20.13'de başladı.

EYLÜL

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki Palu ve Donggala'daki deprem ve ardından tsunami meydana geldi. Faciada can kaybı 2 binin geçti,

EKİM

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi, 2018'e damgasını vuran en önemli olaylar arasındaydı

29 Ekim 2018'de Brezilya'da, devlet başkanlığına Sosyal Liberal Partinin (PSL) adayı aşırı sağcısı 'Brezilya'nın Trump'ı lakabı takılan Bolsonaro kazandı

KASIM

6 Kasım 2018'de ABD'de Temsilciler Meclisi'nde ise çoğunluk sekiz yıl sonra Demokratların oldu. Rashida Tlaib ve Ilhan Omar ABD Kongresi’nin ilk Müslüman kadın üyeleri oldu.

8 Kasım 2018'de ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlarda 74'ten fazla kişi hayatını kaybetti, 1000'den fazla kişi kayboldu.

ARALIK

13 Aralık 2018 tarihinde, Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda gerçekleşen tren kazasında, makinistle birlikte 9 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2018, 15:39