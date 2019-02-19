2019'da dünyayı bekleyen 3 problem

2019 yılı başında İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda 2019'da dünyayı bekleyen 3 problemi anlatan bir video yayınlandı.

Videoda 2019 yılında dünyayı bekleyen en önemli 3 problem şu şekilde belirlendi.

1. Kişisel alanda en etken problem yalnızlık

2. Çevresel alanda en etken problem yoğun olarak yaşanacak olan sert iklim değişimleri

3. Ekonomik alanda en etken problem Küresel Ekonomik Güvenlik açığı

Yalnızlık

Öncelikle yalnızlık günde 15 sigara içmek kadar toksiktir ve bu kürsel bir salgın halindedir. Belki suçlu olarak değişen yaşam tarzlarımızı suçlayabiliriz. Tek başına yaşayan insanların mevcut payı tarihte benzeri görülmemiş kadar fazladır.

Paris'te insanların yüzde 50'si yalnızken bu oran Stocholm'da yüzde 60'lara kadar çıkıyor. Birleşik Krallık'ta tek kişilik hanelerin payı 1960’l yıllar ile kıyaslandığında yüzde 31 artarak neredeyse iki katına yükseldi.

Birleşik Krallık'ta 75 yaş üstü insanların yarısından fazlası yalnız yaşıyor. Birçoğu bir ay süresince bir arkadaşı ile veya akrabası ile konuşmadı. Yakın arkadaşı olmayan insan sayısı ise 3'e katlandı.

ABD'de ortalama yakın arkadaş sayısı 1985 ile 2004 arasında 3'den 2'ye düştü. Yakın arkadaşı olmayan insanların sayısı en yaygın devlet olmaya aday.

Kentleşme belki de aile bağlarını zayıflattığı için en önemli faktörlerden biri.

Çin'de kırsal nüfus 1980 ve 2014 yılları arasında neredeyse yarı yarıya azaldı. Şehirlere taşınan insanlarda ve geride bıraktıkları topluluklarda yalnızlık arttı.

Fakat kendilerini yalnız hissedenlerin sosyal medyayı kullanma olasılıkları diğerlerinden daha fazla değildir. İnsanlar hafta boyunca 24 saat çevrimiçi yaşıyor.

Yalnız yaşayanların ülkeler için ağır bir ekonomik maliyeti var. Birleşik Krallık'ta, her yalnız yaşayan yaşlı kişi, ekonomiye 6 bin Sterlin ek maliyete yol açıyor. Depresyon ve diğer zihinsel bozukluk riskini arttırıyor.

2010 yılında 2,5 trilyon dolar küresel ekonomik etkiye sebep oldu.

Ülkeler yalnızlığı yenmek için yeni çözüm yolları bulma konusunda çalışmaya başladı.

İtalya'da öğrencilerin yaşlılarla birlikte yaşaması için onları uygun fiyatlı konut karşılığında yalnız yaşayan insanların yanına yerleştiren şirketler var.

İngiltere yalnız yaşayan insanların sorunlarına çözüm bulmak için Yalnızlık Bakanlığı kurdu.

İklim değişimleri

Değişen ve sertleşen hava koşulları gezegen için en tehlikeli tehditlerden biridir ve bizler felakete doğru uyurgezer gibiyiz. 2018 yılında Birleşik Devletler ve Filipinler'de ölümcül fırtınalar, Avustralya ve Kaliforniya'da söndürülmesi güç yangınlar, Hindistan ve Japonya'da seller gördük. Ve Avrupa ile Arctic kıtala ında sıcak hava dalgaları yaşadık. Sert hava değişimleri felaketler meydana getirdi.

2017 yılında iklim kaynaklı felaketler nedeniyle 39 milyon kişi akut gıda güvensizliği yaşadı. Çevresel felaketler nedeniyle mal ve hizmetlerde yaşanan aksaklıklar 2012'den bu yana yüzde 29 oranında arttı.

Bilim adamları iklim değişikliğinin aşırı hava koşullarını daha olası hale getirdiğini söylüyor ve karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltmadıkça küresel sıcaklıklar bu yüzyılda 3-5 santigrat daha yükselişe geçiyor.

İklim değişikliği aynı zamanda küresel vahşi yaşam kaybını da hızlandırıyor. Hayvan ırkının türlerin bolluğu 1970'den beri yüzde 60 azaldı.

Küresel ısınma insan sağlığına, kalkınmasına ve hatta güvenliğine zarar vermenin yanısıra, deniz seviyesinin yükselmesi riskini de arttırıyor.

800 milyon insan, 2050 yılına kadar 50 cm'lik bir artışa maruz kalan 570'den fazla kıyı kentinde yaşıyor.

Küresel Ekonomik Güvenlik açığı

Dünya ekonomisi 2019’da mükemmel bir fırtına ile karşı karşıya. Büyük güçler arasında ticar gerilimler artıyor ve küresel büyüme yavaşlıyor. Küresel borç yükü, 2008 krizinden çok daha yüksek. GSYİH’nın neredeyse yüzde 225’ fazlası durumunda. Küresel eşitsizlik 2000'den bu yana azalmış olmasına rağmen ülkelerdeki eşitsizlik artmaya devam etti. Güven ve sosyal uyuma zarar verdi. Küreselleşme döneminden sonra dünya şimdi ayrılıyor.

Çevreyi korumak ve işgücünü otomasyona hazırlamak gibi küresel zorluklar üzerinde toplu ilerleme ve işbirliği zorlaşıyor.

Başka bir küresel kriz daha etkili olursa, küresel kapitalizmi yeniden düşünmeye yönelik cesur çabalara rağmen, önceki işbirliği ve destek seviyeleri ortaya çıkmayabilir.

Kolektif çalışma eksikliği, gelecekteki krizleri nasıl çözeceğimiz konsunutehdit edebilir.

2019 yılı için ne kadar iyimsersin ?

Kayna: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 16:39