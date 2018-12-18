2019 yılında dünyayı bekleyen ekonomik kehanetler

Olga Solovyova

Girmemize sayılı günler kala 2019 yılında dünyayı küresel mahsul kıtlığı ve açlık tehlikesi bekliyor.

Gelecek 2019 ile ilgili öngörülerde bulunan Batılı uzmanlar dünyada jeopolitik çelişkilerin artacağına, Rusyaya yaptırımların sertleşeceğine, yeni melez savaşların alevleneceğine, ABD-Çin ticaret savaşlarının daha da genişleyeceğine dikkat çekiyor.

Neredeyse hiç kimse, önümüzdeki yıl ekonomideki küresel yavaşlamanın ve ticari çelişkilerin büyümesini beklediğimiz konusunda kuşku duymuyor. Analistler bugün 2019 için iyi tahminlere sahip değil.

2019'daki küresel ekonomik riskler, korumacılığın artması, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden Brexit kararı ile çıkışı, ekonomik beklentilerin belirsizliği, Çin'deki ekonomik yavaşlama olarak analiz ediliyor.

2019'daki bu tür tehlikeler, Scope Ratings kredi derecelendirme kuruluşunun Sovereign Riss soruşturmasında listelenmiştir. Kurum, finansal koşullardaki bozulmanın ve küresel yönetişim sorunlarının, küresel ekonomi için temel risk faktörleri olduğuna dikkat çekiyor.

Rapora göre dünya ekonomisinde büyüme oranları 2019'da mevcut yüzde 3.7–3.8'den yüzde 3–3.5'e düşecek. Avro bölgesinin toplam GSYİH'sinin büyümesi 2018'de Yüzde 2'den 2019'da yüzde 1.5'e düşecek. İlk bakışta, yıllık büyüme oranlarında yüzde ondalık bir azalma, önemsiz görünebilir.

Kapsam Derecelendirmeleri Bölüm Başkanı Giacomo Borizon, “2008 yılının büyük çaplı finansal krizi, sonuçta piyasa hissiyatında son derece beklenmedik bir bozulmaya neden olduğu gibi, ekonomik politikada tahmin edilebilir ancak istikrarlı bir değişim ve jeopolitik gerginlikteki artışa da sebep oldu.” diyor.

2019 yılında Rusya için önemli riskler

2019 yılında Rusya için önemli riskler, artan anti-Rus yaptırımları, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının alevlenmesi, petrol fiyatlarındaki oynaklık ve Ukrayna ile devam eden ihtilafın arka planına karşı artan jeopolitik riskler ile ilişkilendirilecektir. ABD'de son zamanlarda önerilen yasada belirtildiği gibi, 2019'da Rusya’ya karşı kısıtlayıcı önlemler getiren yeni yaptırımlar riski, sermaye hareketini baskı altına sokabilir ve devlet borç tahvilleri dışındaki yerleşiklerin satışlarını teşvik edebilir."

Bloomberg’in 2019 tahmini: Kıtlık ve göç

Bloomberg, 2019 için çok daha kötümser bir tahmin yaptı. Bu tahmindeki kaygının odak noktasını doğal afetler oluşturuyor. Bloomberg'e göre, “Kuraklık ve kasırgalar yaygın ürün bozulmalarına, kıtlık ve güçlü göç hareketlerine yol açacak”.

Bloomberg’e göre ABD, Kanada, Rusya ve Ukrayna'da sadece dört ülkede gıda ile ilgili hiçbir sorun olmayacak. Aynı zamanda Rusya, tahıl ihracatına bir ambargo uygulayacak ve iç pazarları öncelikli hale getirecek. Bloomberg’in öngörüsüne göre Moskova, Donbass'a ek birlikler göndererek buğday ihracatında (Ukrayna) ana rakibini istikrarsızlaştırmaya çalışacak. Rusya ve Türkiye, 2019 yılında Rus silahlarının teslimatı nedeniyle daha da yakınlaşacak. Ve bu da Türkiye'nin NATO ile olan ortaklığına bir başka yön getirecek.

Gölge CIA olarak bilinen ABD düşünce ve analiz kuruluşu Stratfor, 2019 yılında jeopolitik gerilimlerin büyüyeceğine dikkat çekiyor. "2019 yılında ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan çekilme kararı ABD ve Rusya'da askeri gücün daha da genişlemesi ve özellikle Avrupa'da etkiye sebep olacak. Polonya, Romanya ve Baltık ülkeleri, Amerikan kuvvetlerine ve araçlarına ev sahipliği yapmaya yönelik en büyük arzuyu gösterecekler, ”dedi.

Silahlanma yarışı siberde devam edecek

ABD, Çin ve Rusya arasındaki büyük güç rekabeti, silahlanma yarışını hızlandıracak ve siber uzayda mücadeleyi artıracaktır.

Uzmanlar, "Uluslararası sistemdeki çelişkilerin derinleşmesi nedeniyle, bu büyüyen tehditler karşısında küresel yönetişimin kurulması zor olacak," diyor.

Rusya’dan karma savaş taktiği

Stratfor'a göre, Rusya aktif olarak Batı ülkelerine ve Batı yönelimli devletlere karşı karma bir savaş sürdürecek. “Batı, Rus hibrit taktiğinin aksine, yaptırım baskısını artıracak, aynı anda siber güvenlik alanındaki faaliyetlerini koordine edecek” diye devam ediyor.

Aynı zamanda uzmanlar, ABD'nin Rus yetkililere, şirket ve kuruluşlara karşı yeni yaptırımlar uygulayacağına inanıyor. “ABD Kongresi Beyaz Saray'ı Rus hükümetinin borcuna karşı daha radikal önlemler almaya ya da Rusya'daki en büyük devlet bankalarıyla dolar işlemlerini yasaklamak için baskı yapabilir” diye ekliyorlar.

Buna karşılık Rusya, yaptırımlardan korunmaya, döviz rezervlerini artırmaya ve refah fonlarındaki fonların hacmini artırmaya, ticaret ilişkilerini çeşitlendirmeye ve azaltma yoluyla dolar işlemlerine bağımlılığını azaltmaya çalışacaktır. Stratfor, “Bu, 2019'da büyük bir ekonomik krizden kaçınmasına izin verecek” dedi.

Emeklilik yaşının yükseltilmesi ve KDV'nin artırılması gibi popüler olmayan ekonomik reformlar, muhaliflerin ülke çapında protestolarına yol açacak. Analistler, "Protesto gösterilerine yanıt olarak Kremlin, vidaları sıkılaştıracak, siyasi değişimleri gerçekleştirecek ve toplumun taleplerine seçici olarak imtiyaz kazandıracak" dedi.

Stratfor, küresel sorunlar hakkında, iş için jeopolitik risklerin artmasından korkuyor. “ABD, Avrupa, Japonya, Avustralya, Kanada, Güney Kore ve Tayvan'a Çin yatırımlarına daha yüksek engeller koymalarını talep edecek. Bu, stratejik alanlardaki araştırma ve ticareti etkileyecek, yapay zekayla başlayıp 5G ağları ile sona erecek ”dedi.

"ABD, Çin'e karşı stratejik bir saldırıyı hızlandıracak, ilave görevler, düzenleyici engeller ve yaptırımlar getirecek, Tayvan'a verilen desteği güçlendirecek ve Amerikan ittifaklarını zayıflatmak amacıyla Güney Çin Denizi, Pekin'de sorun yaratacaktır, güçlü ekonomik etkisine güvenecektir."

Küresel enerji piyasasında 2019'daki durum da gergin kalacaktır. Analistler, "Küresel ekonomide 2019'da sürdürülemez bir büyüme gözlenirken, Suudi Arabistan ve Rusya fiyatlardaki keskin düşüşün önüne geçmek için küresel petrol piyasalarındaki olaylara hızlı bir şekilde cevap vermeye devam edecekler," diyen analistler, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasasının hemen vurgulanacağını söylüyor.

(LNG) gelecek yıl yeniden örgütlenmeyi bekliyor. “2019'un sonunda ABD, Katar ve Avustralya ile birlikte, dünyanın en büyük LNG ihracatçılarından biri olacak” diyor.

Uluslararası Finansal Merkezde uzman olan Vladimir Rozhankovsky, 2019'daki siyasi risklerin ekonomik riskleri artıracağını söyledi. “Rusya için, ana sınav Ukrayna'da yapılacaktır. Açıkça, bu süreç fırtınalı ve öngörülemez olacak. Rusya, son jeopolitik eğilimlerini takip ederek yüksek bir risk alma riskini taşıyor ”diyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

