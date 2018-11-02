56 bin 800 sığınmacının akıbeti düşündürüyor

Dünya çapında rekor kırmaya başlayan göç sayısı yükseldikçe görünürlüğü de azalıyor. Yolculukları sırasında hayatını kaybeden ya da kaybolan on binlerce insan ne yaşama ne de ölüme kayıtlı.

Associated Press (AP) haber ajansı, 2014'ten bu yana en az 56 bin 800 sığınmacının öldüğünü ya da kaybolduğunu ortaya çıkartan bir çalışmaya imza attı.

Birlemiş Miletler'in Uluslararası Göç Örgütü tarafından yapılan araştırmada ise bu sayı 28 bin 500 olarak açıklanmıştı. AP'nin uluslararası örgütler, adli tıp kayıtları, kayıp ilanları ve ölüm haberleri gibi çok sayıda veriyi bir araya getirerek elde ettiği bu sayı ile Uluslararası Göç Örgütü rakamları arasında 28 bin 300 kişilik bir fark bulunuyor. Birleşmiş Milletler'e göre, göçmen ölümleri ve kayıpları, yüzyılın başından bu yana yüzde 49 arttı. 2017'de 258 milyondan fazla kişi göç etti. Ancak AP'nin haberinde bilançonun gerçek resmi ortaya koymaktan çok uzak olduğuna da dikkat çekildi.

Yeni bir hayat umuduyla yola çıkan sığınmacılardan bazılarının cesetlerinin denizin dibinde ya da çölde kumların altında yok olduğu vurgulandı. Ayrıca, yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmeye çalıştığı için ailelerin haber alamadığı yakınları için kayıp başvurusu yapmadığı belirtildi.

Hükümetlerin sığınmacılarla ilgili araştırmalara yeterince bütçe ayırılmaması da tablonun ne kadar ağır olduğunu ortaya koymayı zorlaştıran bir etken olarak öne çıkıyor. Örneğin, Nisan 2015'te, İtalya sahilinde bir gemi kazasında 800'den fazla insan öldüğünde, İtalyan araştırmacılar bunları tespit edip ailelerini bulmaya söz verdi. Üç yıldan uzun bir süre sonra aşırı sağcı hükümet, bu iş için finansmanı kesti.

Haberde BM'nin daha çok Avrupa'ya odaklandığı bilgisine de yer verildi. Ancak Avrupa'nın ötesinde, göçmenlerin sayısının en fazla olduğu bölge olan Güney Amerika'daki ölüler hakkında çok az şey bilindiğine vurgu yapıldı. Asya'nın ise en çok göç veren kıtalardan biri olmasına rağmen göç konusunda sağlıklı verilere ulaşmanın mümkün olmadığı vurgulandı. AP'nin verileri, Asya ve Orta Doğu'dan göç eden 8 bin 200 kişinin öldüğü ya da kaybolduğunu gösterdi.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 12:35