ABD'den Adil Öksüz'ün kardeşi hakkında tutuklama kararı

Kemal Öksüz hakkında ABD Adalet Bakanlığının, 2013'de Kongre heyetinin Azerbaycan'a yaptığı gezi ödeneğinin kaynağını sakladığı, ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nin kamuoyunun aydınlatılması amacıyla dosyaladığı belgelerde yalan ifade verdiği, Kongre üyelerinin gezi masraflarını karşılamak için Azerbaycan hükümetinin kontrolündeki bir petrol şirketinden aktarılan parayı kullandığı suçlamaları ile hakkında hazırlanan iddianamede mahkeme tarafından tutuklama kararı çıkarıldı.

Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, 2015'te geziye katılan 10 Kongre üyesi ve 30'dan fazla yardımcının, Kongre kurallarını "bilerek ihlal ettiğine" ilişkin "kanıt" bulunmadığına karar vermişti.

ABD vatandaşı Öksüz’ün, etik dışı işe alma, vize ihlali ve kamu çalışanlarına kanun dışı bağış yapmak gibi suçlardan dolayı da aranmaya başladığı ardından Brezilya’ya kaçtığı öğrenilmişti.

Türkiye kırmızı bülten çıkarmış ancak ABD vatandaşı olduğu için yakalanamamıştı. Öksüz en son Ermenistan’ın başkenti Erivan’da ortaya çıkmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 16:29