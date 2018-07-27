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ABD Dış İlişkiler Komitesi Kırım hakkında kararını açıkladı

ABD Senatosu'nda Kırım'ın Ukrayna'nın parçası olduğu ve bu duruma kimsenin itiraz etmemesi gerektiği belirtildi.

ABD Dış İlişkiler Komitesi Kırım hakkında kararını açıkladı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Rusya'nın yasa dışı Kırım işgalini kınayan yasa tasarısını kabul etti.

Komitenin internet sitesinde yayınladığı kararda, Kırım’ın Ukrayna’nın bir parçası olduğu belirtilirken, ABD’nin Rusya’nın yasa dışı işgal ettiği Kırım yarımadasının statüsünü, demografik haritasını ve politik yapısını değiştirmeye yönelik girişimlerini reddetmesi gerektiği kaydedildi.

Komite, ABD hükümetini “1940'taki Welles Bildirgesi'nde Sovyetler Birliği tarafından Baltık Ülkeleri’nin ilhakını tanınmadığı gibi, Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından yasa dışı ilhakının da ömür boyu kabul edilmemesini devlet politikası olarak ilan etmeye" çağırdı.

Belgede ayrıca, ABD'nin  Rusya'ya karşı Kırım yaptırımlarının memnuniyetle karşılandığı belirtiliyor ve ABD hükümetinin AB'yi yeni yaptırımlara teşvik etme çağrısında bulunuluyor.

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