ABD'li öğrenci yüksek mahkemede

2 Ekim'den bu yana Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda bekletilerek İsrail'e girişine izin verilmeyen ABD'li öğrenci Lara Alkasım, yerel mahkemenin kararına itiraz etti ve ülkeye alınması için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Alkasım'ın İsrail'i boykot hareketine destek verdiği gerekçesiyle ülkeye alınmadığı belirtilmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, ABD'li öğrencinin önümüzdeki hafta çarşamba günü hakim karşısına çıkmasını kararlaştırırken, duruşmaya kadar Alkasım'ın sınır dışı edilmesi durduruldu.

Yüksek lisans eğitimi almak için öğrenci vizesi ile yaklaşık iki hafta önce İsrail'e gelen ancak "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketine destek verdiği gerekçesiyle polis tarafından ülkeye alınmayan Alkasım'ın itiraz başvurusu, İsrail Yüksek Mahkemesince reddedilmiş olsaydı ABD'li öğrenci bugün sınır dışı edilecekti.

Ülkeye geldiği tarihten bu yana Ben Gurion Havalimanı'nda bekletilen Alkasım, 11 Ekim'de Tel Aviv Yerel Mahkemesinde hakim karşısına çıkmış, mahkeme ABD'li öğrencinin ülkeye alınması için yaptığı başvuruyu reddetmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

