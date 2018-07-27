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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Kırım kararını verdi

ABD Senatosu'nda Kırım’ın Ukrayna'nın bir parçası olduğu ve bu statüyü değiştirmeye yönelik bütün girişimlerin reddedilmesi gerektiği kaydedildi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Kırım kararını verdi

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Kırım’ın Rusya tarafından yasa dışı işgalini kınayan kararı kabul etti.

Komitenin internet sitesinde yayınladığı kararda, Kırım’ın Ukrayna’nın bir parçası olduğu belirtilirken, ABD’nin Rusya’nın yasa dışı işgal ettiği Kırım yarımadasının statüsünü, demografik haritasını ve politik yapısını değiştirmeye yönelik girişimlerini reddetmesi gerektiği kaydedildi.

Komite, ABD hükümetini “1940'taki Welles Bildirgesi'nde Sovyetler Birliği tarafından Baltık Ülkeleri’nin ilhakını tanınmadığı gibi, Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından yasa dışı ilhakının da ömür boyu kabul edilmemesini devlet politikası olarak ilan etmeye" çağırdı.

Belgede ayrıca, ABD'nin  Rusya'ya karşı Kırım yaptırımlarının memnuniyetle karşılandığı belirtiliyor ve ABD hükümetinin AB'yi yeni yaptırımlara teşvik etme çağrısında bulunuluyor.

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