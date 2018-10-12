Af Örgütü’nden Kaşıkçı açıklaması

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Heba Morayef, Suriye'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenledikleri toplantıda Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama yaptı. UAÖ yetkilileri Kaşıkçı olayından Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.

Suudi Arabistan'ın, 2 Ekim'den bu yana haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetini açıklaması gerektiğini ifade eden Morayef, UAÖ'nün Kaşıkçı olayına ilişkin tutumuna dair ise "Zorla kaybettirme ve öldürme suçları kabul edilemez." sözlerini kullandı

Morayef, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğünün doğru çıkması halinde Suudi Arabistan'ın yurt dışında infaz etme sorumluluğu üstlenmek zorunda kalacağının belirtti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 17:44