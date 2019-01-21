Airbnb Abhazya ve Güney Osetya'dan da çekiliyor

Dünyanın her yerinde uygun fiyata otel ve tatil yerlerini tatilcilere tanıtan Airbnb sitesi Güney Osetya ve Abhazya'daki otel ve pansiyonarı listesinden kaldıracağını açıkladı.

Airbnb rezervasyon platformu, Abhazya ve Güney Osetya'ya ait tüm ilan girişleri kaldıracağını doğrulayan bir bildiri yayınladı.

Airbnb, müşterilerin 191 ülkede ve 81.000'den fazla şehirde konaklama kiralamasına izin veriyor. Ancak, tartışmalı bölgelerdeki girişleri nasıl ele almaları gerektiğini bilemediklerini, operasyonlarının gerilimleri artırabileceğini düşünerek yeni bir misyon belirlediler.

Şirket tarafından “Airbnb, tartışmalı bölgelerdeki girişlerin varlığının bölgedeki daha büyük ihtilafla doğrudan bağlantılı olduğunu belirledi” açıklaması yapıldı.

Güney Osetya Gürcistan sınırları içindeki özerk bölgedir ve 1990 yılında de facto olarak Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan etmiştir. Rusya'ya bağlı olan Kuzey Osetya ile birleşmek istemiştir. Nüfusunun yüzde 90'ı Rus pasaportu taşıyor.

Sovyetlerin dağıldığı 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden diğer bir ülke Abhazya da Gürcistan sınırları içinde bulunuyor.

Şirket daha önce de Filistin'in Batı Şeria'daki Yahudilerce işgal edilen yerleşim listelerini de listesinden çıkartmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net