Bağımsız Ukrayna Kilisesi için son adımlar

İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna'da bağımsız bir Ortodoks kilisesi için taslak bir kuruluş sözleşmesi hazırladığını duyurdu. Ukrayna Başbakanı Petro Poroşenko ülkesinin kendisine ait bağımsız bir kiliseye kavuşmasının yakın olduğunu ifade etti.

Reuters haber ajansından elde edilen bilgilere göre, Ukrayna'nın bağımsız bir kilise kurma çabaları, bu hafta üç Ukrayna gemisine ateş açıp el koyan Rusya'yı öfkelendiriyor. Poroşenko, dün televizyonda yaptığı konuşmada, "Ekümenik Patrikliğin Mukaddes Sinod meclisinde, otosefal Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin kurulması konusunda tarihi kararlar alındı" sözlerini kullandı.

Poroşenko, Ukraynalı din adamlarının bağımsız kilisenin başına geçecek kişiyi seçmek üzere toplanacağını, toplantı tarihinin yakında Patrikhane tarafından açıklanacağını söylerken, Patrikhane tarafından dün yapılan açıklamada, "Mukaddes Sinod Ukrayna Kilisesi'nin kuruluş sözleşmesinin taslağını hazırlamıştır" vurgusu yapıldı.

EKİM AYINDA KESİN DESTEK VERİLMİŞTİ

Ukrayna, bağımsız bir kilise kurmak için, Ortodoksların ekümenik nitelikte kabul ettiği Fener Patrikhanesi'nin desteğini Ekim ayında aldı. Rus Ortodoks Kilisesi, bu karar üzerine İstanbul'daki Patrikhane ile diplomatik bağını bütünüyle attı. Ukrayna yönetimi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ndeki Moskova destekli grubu Rus hükümetinin talimatları doğrultusunda Rus propagandası yapmak ve Rus yayılmacılığını teşvik etmekle itham ediyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

