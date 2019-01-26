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Birleşmiş Milletler Venezuela için toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Venezuela gündemiyle toplandı.

Birleşmiş Milletler Venezuela için toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Venezuela gündemiyle toplandı. Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katıldı.

Kaynak: AA

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