BM'den Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ilk açıklama

BM, Cemal Kaşıkçı cinayeti yargılama sürecinin şeffaf olmadığını ve verilen cezaların işlenen suçun büyüklüğüyle orantılı olmadığını duyurdu.

Bundan iki yıl önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınmayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne dair Riyad'da devam eden mahkeme Birleşmiş Milletler'i tatmin etmedi.

BM Sözcüsü Rupert Colville, "Bu dava, adalet sürecinde yeterli şeffaflığın olmadığı bir durumdur, sorumlular yargılanmalı ve suçla orantılı cezalar verilmelidir. Davada şeffaflık ve hesap verebilirlik sorunu var" dedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ceza Mahkemesi, dün Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada yargılanan sanıklardan 5'ine 20'şer, birine 10, 2 kişiye de 7'şer yıl hapis cezası vermişti.

Kaynak: Sputnik