BM'nin raportörü İstanbul Adliyesi'nde

Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'de bulunan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İstanbul Adliyesine geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun, Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Kaşıkçı cinayeti için Türkiye'ye gelmesinin memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Türkiye ziyaretini memnuniyetle karşılıyoruz. Hala Kaşıkçı'nın naaşının nerede olduğunu, infaz emrini kimin verdiğini ve “yerel işbirlikçinin” kim olduğunu bilmiyoruz. Adalet yerini bulmalı"

Kaynak: AA