BM’den AB’ye ‘göçmen’ uyarısı: Geri itmek yasa ihlali

Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin deniz ve kara sınırlarından göçmenleri geri itmesinin ve toplu sınır dışı etmesinin yasal yükümlülüklerin ihlali olduğu ifade edildi.
BM, AB ülkelerinin göçmenleri geri itmesinin ve toplu sınır dışı etmesinin yasal yükümlülüklerin ihlali olduğunu bildirdi.
Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin deniz ve kara sınırlarından göçmenleri geri itmesinin ve toplu sınır dışı etmesinin yasal yükümlülüklerin ihlali olduğu ifade edildi.