banner15

BM’den AB’ye ‘göçmen’ uyarısı: Geri itmek yasa ihlali

BM, AB ülkelerinin göçmenleri geri itmesinin ve toplu sınır dışı etmesinin yasal yükümlülüklerin ihlali olduğunu bildirdi.

BM’den AB’ye ‘göçmen’ uyarısı: Geri itmek yasa ihlali

Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin deniz ve kara sınırlarından göçmenleri geri itmesinin ve toplu sınır dışı etmesinin yasal yükümlülüklerin ihlali olduğu ifade edildi.

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48