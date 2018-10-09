BM’den Suudi Arabistan’a Kaşıkçı çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, basına verdiği demeçte, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda ortadan kaybolmasından ciddi endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Shamdasani, "Kaşıkçı'nın öldürüldüğü" yönünde basında çıkan haberlerin doğru olması durumunda, bunun "gerçekten şok edici" bir gelişme olduğunu savundu.

"Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan ve Türkiye'ye hızlı, tarafsız ve bağımsız bir soruşturma için iş birliği çağrısında bulunuyoruz." diyen Shamdasani, soruşturma sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Shamdasani, Kaşıkçı konsolosluğa girdikten sonra neler olduğuna dair pek çok soru bulunduğunun altını çizerek, "Kaşıkçı'ya ne olduğu konusunda bir bilgimiz yok ama pek çok spekülasyon var ve bu endişe verici." yorumunu yaptı.

KAŞIKÇI GEÇEN SALI KAYBOLMUŞTU

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı, geçen salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, "Suudi makamları iş birliğine açık olduklarını ve başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir. Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır." denilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 14:17