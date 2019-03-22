Boeing, Afrika’daki kazadan sonra milyarlarca dolarlık bir sözleşmeyi kaybetti

Boeing şirketinin, Afrika'da meydana gelen kaza sonrası ulusal Endonezya havayolu şirketi Garuda Indonesia ile sözleşmesi feshedildi.

Agence France-Presse tarafından bildirilen haberde Boeing 737 Max model 49 uçak teslim anlaşması, yolcuların endişeleri nedeniyle iptal edildi. Satın almanın maliyeti onlarca milyarlarca dolar olacaktı.

Yetkililer, “Siparişi iptal etme isteği ile Boeing'e bir mektup gönderdik. Garuda yolcuları güvenlerini kaybetti ve Boeing 737 MAX ile uçmak istemiyor ”dedi.

Son altı ayda, dünyada Boeing 737 MAX'ı içeren iki hava kazası kaydedildi, 346 kişi öldü. Etiyopya'da 10 Mart'ta, Addis Ababa havaalanından kalktıktan altı dakika sonra uçak düştü. Uçaktaki 157 kişi öldü. Kazanın kurbanları arasında 33 ülkenin vatandaşları bulunuyor.

Boeing 737 MAX - en yeni nesil Boeing 737 uçağı işletimi 2017 yılında başladı. Model, şirket tarihinin en çok satan uçağıdır.

Kaynak: Lenta.ru , www.dunyabulteni.net