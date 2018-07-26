Dünya Bülteni Haber Merkezi

Küresel siyasette yeni siyasi birliktelikler oluşturmak için Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurduğu BRICS 2009 yılında kuruldu. BRICS nedir sorusunu takip eden katılanların kimler olduğu ise üye ülke liderleri olarak cevaplanıyor.

BRIC tanımlaması ilk olarak 2001 yılında Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkanı, ekonomist Jim O'Neill tarafından "Dünyanın Ekonomik Olarak Daha İyi BRIC'lere İhtiyacı Var" adlı raporu ile gündeme gelmiş.

Önceleri "Dörtler Grubu", "Big Four" veya dünya ekonomisinin "Kare Ası" şeklinde de isimlendirilen bu gruba, bölgeden uzak tutulmaya çalışılan ABD adına katılan Güney Afrika Cumhuriyeti (Republic of South Africa)nin de girmesiyle gruba üye olan ülke sayısı beşe çıkmıştır.

Şimdiye kadar düzenlenen toplantılara Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı

BRICS üyesi ülkeler 2009 yılından bu yana her yıl belirli zamanlarda biraraya gelerek konjonktüre göre ekonomik eylem planlarını görüşerek kararlar alıyorlar.

Dünya nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 40'ına ve ekonomisinin yüzde 25'ine sahip olan kurucu beş ülke BRICS nedir sorusunun tam karşılığının "önümüzdeki 50 yıla etki edecek kapasitede ve uluslararası ekonomik ve dolayısıyla siyasi arenada güçlü bir grup" olduğunu söyleyebiliriz.



- BRICS'i oluşturan beş ülke

BRICS nedir ve şimdiye kadar nerelerde toplandılar?

1. 16 Haziran 2009 Rusya

2. 15 Nisan 2010 Brezilya

3. 14 Nisan 2011 Çin

4. 29 Mart 2012 Hindistan

5. 26-27 Mart 2013 Güney Afrika

6. 14-16 Temmuz 2014 Brezilya

7. 8-9 Temmuz 2015 Rusya

8. 15-16 Ekim 2016 Hindistan

9. 3-5 Eylül 2017 Çin

10. 26 Temmuz 2018 G.Afrika

Amerikan hegemonyasına karşı çıkarak, dolara olan bağımlılığı azaltmak amacıyla, BRICS ülkelerinin kalkınma bankalarının birbirlerine kendi para birimleri üzerinden kredi vermesi üzerine yaptığı anlaşmadır. Amerikan direncini kırmak isteyen BRICS bünyesindeki ekonomi devleri bunun için gerekli önlemleri alarak, farklı çözüm yolları üretmektedir.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2018, 12:10