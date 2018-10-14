Brunson'un tahliyesinden sonra yaşanan gelişmeler

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016’da suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson dün görülen 4. duruşmada ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçlamasından 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmalardaki iyi halinden cezası 3 yıl 1 ay 15 güne indirilen ve adli kontrol şartları kaldırılan Brunson, cezaevinde kaldığı süre de göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Brunson, tahliyesinin ardından Almanya üzerinden ülkesi ABD'ye gitti.

TRUMP BRUNSON'U OVAL OFİSTE KABUL ETTİ

ABD Başkanı Trump, dün hakkındaki hüküm uygulanarak İzmir'de serbest bırakılan Amerikalı Papaz Brunson'ı Oval Ofis'te kabul etti.



Brunson konusunda özellikle son dönemde çok çalıştıklarını belirten Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. İlişkilerde eskiye dönmek için büyük bir adım." ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'DAN TRUMP'A CEVAP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson hakkındaki mahkeme kararına ilişkin, "Sayın Başkan Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi" değerlendirmesini yaptı.

"PAZARLIK YAPILMADI"

ABD Başkanı Trump, Brunson’un serbest bırakılmasının zamanlamasına dair bir soru üzerine “Bunun tamamen rastlantı olduğunu düşünüyorum” dedi.

FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON SİNYALİ

ABD'li rahip Brunson'un serbest kalmasının ardında Erdoğan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna askeri harekat başlatılacağını belirterek, "Çok yakında komandolarımızla Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz" dedi. Erdoğan, ekonomiyle ilgili, "Önümüze çıkartılan engeller ne olursa olsun ya bir yol bulacak ya bir yol yapacak ve onu mutlaka aşacağız" ifadelerini kullandı.

BRUNSON DAVASI

Brunson, Ekim 2016'da sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınmış ve Aralık 2016'da da FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Temmuz ayındaki duruşmada Brunson'ın tutukluluğu ev hapsine çevrilmişti.

Geçtiğimiz Cuma günü hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen Brunson, yattığı süre göz önüne alındığında serbest bırakılmıştı. Aynı zamanda adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı kaldırılmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 11:39