Brunson'un tahliyesinden sonraki gelişmeler

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davası görülen Brunson için sonuç açıklandı. 3 yıl hapis cezasına çarptırılan rahip yattığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Brunson, serbest bırakılmasının ardından zırhlı bir araçla mahkemeden ayrıldı.

Reuters haber ajansı ABD'li yetkiliere dayandırdığı bilgilere göre, Amerikan ordusu Rahip Brunson'ı askeri uçakla ABD'ye götürmek için plan yaptı" açıklamasında bulundu. Brunson ailesinin avukatı Jay Sekulow da yaptığı paylaşımda, "Brunson şu anda ülkesine dönmek için uçakta" ifadelerini kullandı.

Ancak Brunson'un avukatının yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Brunson'un yasal prosedürler nedeniyle İzmir'deki ikametine hareket ettiği öğrenildi.

TRUMP'TAN BRUNSON AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, rahip Brunson'ın serbest bırakılmasının ardından Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Trump yaptığı paylaşımda, "Pastör Brunson için çok çalışıyoruz" dedi.

Trump rahip için attığı ikinci mesajında, "Düşüncelerim ve dualarım Pastör Brunson'la. Onun yakında güvenle eve dönmesini umuyoruz" şeklinde devam etti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 18:11