Bu gece tüm gözler Kanlı Ay tutulması için göğe çevrildi

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Tüm Dünya'nın merakla beklediği Kanlı Ay tutulması 20.13'te başladı. 21. yüzyılın en uzun Ay tutulması bu akşam gerçekleşiyor. Ay tutulması ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek.

Dünya’nın Ay’ı tamamen gölgede bıraktığı ve kırmızı renge büründüğü Kanlı Ay tutulması, akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da izlenmeye başlandı. Türkiye saati ile 20.13'de başlayan tutulma, ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek.

İstanbul’un birçok farklı noktasından izlenebilen tutulma, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi, Ortaköy Camii ile birlikte görüntülendi. Kanlı Ay'ı izlemek için vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. Şehrin tarihi güzellikleriyle bir araya gelen "Kanlı Ay", kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.

Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

AY'IN TUTULMA SAATLERİ:

27 Temmuz saat 20.15 Kısmi Tutulma başlangıcı

27 Temmuz saat 21.25 Parçalı Tutulma başlangıcı

27 Temmuz saat 22.30 Tam Tutulma başlangıcı

27 Temmuz saat 23.22 Azami Tutulma

28 Temmuz saat 00.14 Tam Tutulma sonu

28 Temmuz saat 01.19 Parçalı Tutulma sonu

28 Temmuz saat 02.29 Kısmi Tutulma sonu