Christchurch camii saldırısındaki şehitlerin yüzleri

Onlar babalar, anneler, büyükanne ve büyükbaba, kız ve oğullar. Onlar mülteciler, göçmenler ve Yeni Zelanda doğumlular.

Onlar şehidler.

Bunlar Christchurch terör eyleminden sonra ölen ya da kaybedilenlerin isimleridir.

Mucad İbrahim, 3

Mucad'ın kardeşi Abdi İbrahim, terör saldırısından bu yana kimsenin onu görmediğini söyledi. Ailesiyle birlikte Al Noor camisinde idi.

Abdi, camiden kurtulmayı başardı.

Aile, Christchurch Hastanesine gitti ve Mucid'i bulmak için yaralanan insanların bir listesini gözden geçirdi.

Abdi, "Bize büyük olasılıkla ölmüş olduğunu söylüyor bu aşamada herkes ... O camide ölen insanlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Oldukça zor oldu, birçok kişi yardıma ihtiyacımız olup olmadığını sormak için beni çağırıyor. Şu an yaşadıklarımız daha zordu, biz asla bununla - yardıma ihtiyacımız olup olmadığı ile- ilgilenmedik.”

Somalili Abdullahi Dirie, 4

Minneapolis'teki Dar El Hicret Camisi'nde vaaz veren 60 yaşındaki Abdulrahman Hashi, Washington Post'a 4 yaşındaki yeğeninin öldürülenler arasında olduğunu söyledi.

Cuma sabahı, kayınbiraderi Adan Ibrahin Dirie'den bir telefon aldı. Kendisinin hastanede yaralı olarak tedaviye alındığını söyleyen Adan Ibrahin Dirie çocuklarından dördünün zarar görmeden kaçtığını, ancak en küçüğü Abdullahi'nin öldürüldüğünü söylemiş..

Aile 1990'ların ortalarında mülteci olarak Somali'den kaçtı ve Yeni Zelanda'ya yerleştirildi. Hashi, "Nasıl hissettiğimi hayal edemezsin." Dedi. “Ailenin en küçüğüydü. Bu bir aşırılık yanlısı sorunudur. Bazı insanlar ülkelerindeki Müslümanların bunun bir parçası olduğunu düşünüyorlar, ancak bunlar masum insanlar.”

12 yaşında erkek

Çocuklarını korumaya çalışırken Hristiyan terörist tarafından vurulup yaralanan Heba Sami, Gulf News’e saldırıda 12 yaşındaki bir çocuk da dahil olmak üzere beş aile dostunu kaybettiğini söyledi .

Sayyad Milne, 14

Sayyad'ın babası Al Noor Camii'nde ölen “cesur küçük askerinden” göz yaşları içinde bahsetti. "Annesi ve arkadaşları ile birlikte camide idi. Her cuma namaza katılırdı." dedi.

Babası John Milne, gözyaşları içinde şunları söyledi: “Küçük oğlumu kaybettim, daha yeni 14 yaşında oldu. Resmen henüz açıklanmadı, duymadım ama öldüğünü görenler olduğunu biliyorum." dedi.

Sayyad'ın caminin zeminde yatarken vücudunun alt kısımlarından kan aktığını gördüğünü söyledi.

Sayyad'ın cevval bir futbolcu olduğunu söyledi.

“ Yaşamı boyunca böyle bir mücadele yaşadı. Adaletsizce muamele gördü ama bunun üstüne yükseldi ve çok cesurdu. Cesur, küçük bir asker. Çok zor .. Onu, kimseyi veya bir şeyi umursamayan biri tarafından vurulduğunu görmek acı verici" dedi.

"Nerede olduğunu biliyorum. Huzur içinde olduğunu biliyorum."

Milne, Christchurch'da "herkesin herkesi sevdiğini" yazan bir tabela taşıdığını söyledi

Öğrencisi olduğu Kaşmir Lisesi müdürü yakında aileyi ziyaret edecek. Milne, "Topluluk paramparça oldu" dedi.

“Müslüman cemaati ne yapılacağını, nereye gideceğini, ne olduğunu bilmiyor. Kabul etmekte çok zorlanıyorlar, ancak Müslüman olmayan birçok insandan çok fazla destek var."

“Ama biz güzel bir şehiriz. İleriye gideceğiz. Bu bizi yıkmayacak. Bizi daha da güçlendirecek. Birlik içinde duruyoruz"

Milne'nin diğer oğlu genellikle camiye gider ancak o gün okul gezisine çıkmıştı. İkiz kız kardeşi olay olduğunda okuldaydı.

Naeem Rashid ve oğlu Talha, 21

Suriyeli mültecilerin yalnızca birkaç ay önce Yeni Zelanda'ya geldiği bildirildi.

Khaled, oğlu Hamza kayıpken Al Noor Camii'nde öldü. Suriye Dayanışma Yeni Zelanda sözcüsü Ali Akil yaptığı açıklamada, 13 yaşındaki bir diğer çocuk olan Zaid'in, dün gece Christchurch Hastanesinde altı saatlik bir operasyon geçirdiğini söyledi.

Naeem’in, Christchurch Hastanesi’nde öldüğü bildirildi. Silahlı teröristi Al Noor Camii’nde engellemeye çalışırken oğlu Talha da vuruldu ve öldürüldü.

Naeem, öğretmen olarak çalışmak için Christchurch'a taşınmadan önce Pakistan'da bir bankada çalışıyordu.

Ansi Karippakulam Alibava, 25

Kayınbiraderi Dr Khursheed Alam, ARY Haber'e çiftin saldırı sırasında öldürüldüğünü doğruladı . Aslen Hindistanlı 25 yaşında bir kadın olan Alibava, kayıplar arasında.

Vora Ramiz, 28

Ramiz kayıplar arasında.

30 yaşındaki Ashan'ın ardında iki yetim kaldı

30 yaşındaki Ashan, 3 yaşındaki kızı ve 7 aylık oğlunu, eşi Insha Aziz'le paylaştığı Christchurch'i evinde bırakarak cuma namazına gitmişti.

Hindistan'ın Haydarabad bölgesindeki evinden arayan babası Muhammed Sayeeduddin, Herald'a “Oğlumun nerede olduğunu bilmiyorum” dedi .

“Olaydan bu yana Yeni Zelanda'daki karısı Insha ile temas halindeyim ve hiçbir şey bilmiyoruz. Lütfen oğlumla ilgili bana iyi haberler getir." diyor.

Ashan, yüksek lisansını 2010 yılında Auckland Üniversitesi'nde Christchurch'e yerleşmeden önce yapan bir yazılım mühendisidir.

Ashan'ın karısını, çiftin Christchurch evinde destekleyen arkadaşları, Insha'nın eşinin camide ölüler arasında olduğunu kabul etmediğini söyledi.

Mojammel Hoq, 30

Bangladeşli Mojammed Hoq , kayıplar arasında.

Bir arkadaşı Herald'a Mojammed'in iki yıldan fazla bir süredir Christchurch'da diş hekimliği okuduğunu söyledi.

Kuveytli kaleci Elayyan yeni baba olmuştu

Stuff’a göre, ulusal bir futsal oyuncu ölüler arasında.

Kuveyt'te doğan Elayyan, bir kaleci, yeni baba olmuştu ve Christchurch teknoloji endüstrisinin popüler bir üyesiydi. LWA Solutions adlı şirketin direktörlüğü ve hissedarıydı.

Futsal Focus Facebook sayfasında kendisinin terör saldırısında yaralandığını ve ameliyat olduğunu söyledi.

Amna Ali

Ali'nin karısı Amna Ali, şu anda Pakistan'da, en son Cuma sabahı kocası ile kahvaltı ederken konuştuğunu söylüyor..

Çalışma arkadaşlarından biri de Al Noor Camii'nde Cuma günü 1 de işten çıkmadan onunla konuştuğunu söylüyor.

O zamandan beri kocasından haber alamayan eşi arkadaşlarıyla konuştuğunu ama nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgi alamadığını söyledi.

BAE'den Hüseyin El-Umari, 36

El-Umari'nin ailesi Janna Ezat ve Hazim Al-Umari, en son Perşembe gecesi oğullarıyla konuştuklarını söylediler.

Cuma namazlarına düzenli olarak katıldığı Al Noor camisinde ölüler arasında bulunduğundan korkuyorlar.

Aile 1997 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yeni Zelanda'ya göç etti.

Hazim Al-Umari, Newshub'a camiye gitmediğini söyledi ve oğluna "güvenli olmadığı için" gitmemesini tavsiye etti.

Son zamanlarda işini kaybedinceye kadar Hussain turizm sektöründe çalıştı.

Adnan, Mısır kökenli ve kayıplar arasında.

Arkadaşı Usame'nin "yakında ortaya çıkacağını" ve "tam iyileşme" olacağını umduğunu söyledi.

Kamel Darwish, 39

Zuhair Darwish, cuma günü camiye katılan üç çocuk babası olan kardeşi hakkında bilgi edinmek için Cuma günü Al Noor Camii etrafında güvenlik kordonunda duruyordu.

TVNZ çekimlerindeki memurlara şöyle dedi: "1.30'dan beri kayıptı ve bunun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Camiye geldim ve hastaneye gitmemi söylediler.

“O zamandan beri hastanede bekliyoruz, hastanede bile kimse bize isim vermek istemiyor, hiçbir bilgimiz yok, kimse bize bir şey söylemiyor.”

Haroon Mahmood bir eş ve 13 ve 11 yaşlarında iki çocuğu ardında bıraktı

Doktorasını tamamladığından beri Mahmood, İngilizce dili ve işletme öğrencileri için özel bir okul olan Canterbury College'ın akademik direktör yardımcısı olarak çalışıyordu.

Mahmood, Pakistan'daki Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden finans alanında yüksek lisans derecesi aldı ve LinkedIn profiline göre Pakistan'da bankacılık alanında çalıştı .

2014-16 yılları arasında Lincoln Üniversitesi'nde ekonomi ve istatistik öğretmenliği yaptı ve geçtiğimiz Temmuz ayında "İslami bankacılıkta vade dönüşüm riski, kârlılığı ve istikrarı" konulu doktora tezini sunarken, üniversite Facebook'ta yayınlandı.

Ayrıca 2014'ten Nisan 2017'ye kadar Christchurch'deki Linguis International'da iş dersleri verdi ve Mayıs 2017'de Canterbury College'a katıldı.

Tekerlekli sandalyedeki eşini kurtarmaya çalışırken öldürüldü

Bir akrabasına göre, tekerlekli sandalyeye bağlı kocası Farid Uddin'i kurtarmaya çalıştığında Parvin vuruldu.

Bangladeş gazetesi BDnews24’e göre, Parvin’in bulunduğu Bangladeş’te yaşayan yeğeni Mahfuz Chowdhury, Yeni Zelanda’daki akrabalarından ölümünü duyduğunu söyledi.

Çift, biri erkekler için diğeri kadınlar için olmak üzere iki bölümden oluşan Al Noor Camii'nde bulunuyordu.

Chowdhury, “Khala (teyze) caminin kadın bölümüne, felçli kocasını erkekler bölümünde tekerlekli sandalye üzerinde bıraktıktan sonra gitti” dedi.

“Silah sesleri duyduğunda çıktı. Eşini kurtarmak için erkekler bölümüne yaklaşırken yerinde öldü.

Atış başladığı zaman Farid, camide diğerlerinin de güvenliği sağladığı için saldırıdan kurtulduğunu söyledi. Çiftin bir kızı var.

Mahfuz, polisin aileyi Parvin'in ölümü hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

Muhammed İmran Kahn, 47

Kahn'ın Linwood Camii'nde öldüğü düşünülüyor.

Bir arkadaşı, Christchurch'te Indian Grill dahil iki restorana sahip olduğunu söyledi.

Filistinli kalp doktoru Hamid

Kalp doktoru Filistin'den Yeni Zelanda'ya taşındı çünkü daha iyi bir gelecek istiyorlardı.

Hamid, Cuma gününden beri görülmedi ve ailesi, Hawera Hastanesi doktorunun öldüğüne inanıyor.

Karısı Hanan, kocasının 23 yıl önce Christchurch'e göç ettiğini söyledi.

“Bu korkunç ... bizim için ve sahip olmayı planladığımız çocuklar için daha iyi bir gelecek bulmayı umuyorduk.”

57 yaşındaki kocasını "çok kibar bir adam" olarak nitelendirdi, ancak daha fazlasını söylemek için güç bulamayacak kadar acı doluydu.

“Onun hakkında konuşmak zor.”

Çiftin iki oğlu, 22 yaşındaki Hüsam Hamid, yaşlılarının hastaneleri ve polisleri kontrol ettiklerini, ancak terörist saldırdan bu yana babasından hiçbir iz olmadığını söyledi.

Amjad Hamid'in cuma günleri namaz kılmak için camiye gittiği biliniyordu.

“İlk başta Linwood camisine gittiğini düşündüm, ancak genelde gittiği Deans Ave camiindeydi, muhtemelen ... onun öldüğünü sanıyoruz, ama bilmiyoruz.”

LinkedIn profiline göre, Hamid 20 yıldan beri Canterbury Bölgesi Sağlık Kurulunda kardiyorespiratuar entegre uzman hizmetler konusunda bir danışmandı, ancak oğlu yakın zamanda Taranaki'nin güneyindeki Hawera Hastanesi'nde kardiyolojide rol oynadığını söyledi.

Husam Hamid, üç hafta boyunca hastanede çalışmasının ardından Christchurch evine yeni döndüğünü söyledi.

Aile birbirlerini desteklemek için toplanmıştı, ama zordu.

"Bu güvenli bir ülke olması gerekiyordu. Yeni Zelanda artık değişiyor."

20 yaşındaki oğlu Muhammed Hamid, her yeri kontrol ettiklerini ancak babasının bulunamadığını söyledi.

"Öldüğüne inanıyoruz."

Herald'a , babası ve dün olanlar hakkında sadece bir şey söylemek istediğini söyledi .

"Babamı gerçekten çok sevdim."

Abdelfattah Qasem, 59

Müslüman Birliğin Filistin'de doğmuş olan eski sekreteri, silahlı teröristin Al Noor Camii'ne girmesinden bu yana görülmedi. Saldırı sırasında camide bulunan insanlarla konuştuğu ve ağır yaralandığı görülmüş en son..

Linda Armstrong, 65

Linda Armstrong'un kolundan vurulmuş olarak ve Linwood Camii'nde hayatta kalan bir bayanın kollarında öldüğü söyleniyor.

Arkadaş Armstrong’un her zaman insanları evine götürdüğünü ve nazik davrandığını söyledi.

“Her şey hakkında bir çocuk gibiydi. Çok mutluydu. İyi bir iş yapmaktan her zaman heyecanlıydı. Bunu yapmaktan mutlu oldu.”

Bangladeşli bir çocuğun bakımını üstlenmişti.

Ali Elmadani, 66

Elmadani Filistin'de doğdu.

Karısı Nuha Esad, cuma namazı için Al Noor camisine gittiğinden beri ondan haber alamıyor.

“Sokaktaki insanlara telefonlarını kullanıp kullanamayacağımı sordum” dedi.

"Kocamı aradım ve gelmedi, ama telefonunu camide kapalı tuttuğundan eminim."

Hacı Daoud Nabi, 71

Nabi, Afgan Birliği'nde yöneticiydi ve terör saldırısı sırasında El Noor Camii'nin içindeydi.

71 yaşındaki Afganistanlı bir mülteciydi ve terörist camiye girerken " Merhaba kardeşim" diyerek ilk karşılayan ve ilk şehid olan oldu.

Oğlu Omar Nabi, hakim karşısına çıkarılan teröristin duruşmasında Cumartesi günü mahkemeye gitti.

Öldürmeyi "korkaklık" olarak nitelendirdi.

"Kırk dokuz kişi öldü - dua ederken çocuklar ve yetişkinler arkadan vuruldu. Bu korkakça bir hareket."

Hamid için sosyal medya uygulaması Facebook'ta arkadaşları arama çağrısı yapıyor.

Facebook'ta bir akrabası, "Yeni Zelanda'da hayvan bir teröristinin kurbanı olarak vefat etti" dedi.

"Bütün Müslümanlar senin için üzülüyor ve dua ediyorlar."

Fiji'den Ashraf Ali

Aslen Fiji'den olan Ali, ölüler arasında.

Daily Mail Australia'ya konuşan Abdul Qayyum, “Birlikte okula gittik” dedi.

Birkaç hafta içinde kendi ülkelerinde bir toplantıya gitmeleri gerekiyordu.

Qayyum, sessiz arkadaşının gülüşünü her zaman hatırlayacağını söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, nzherald.co.nz

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2019, 14:48