Çin ve ABD Pasifik'te karşı karşıya geldi

ABD Donanması, Güney Çin Denizi’nde Çin savaş gemilerinin güvenli ve profesyonel olmayan bir şekilde ABD’ye ait bir destroyere önleme faaliyeti yapıldığını duyurdu.

ABD’nin seyir özgürlüğü kapsamında seyreden savaş gemilerinin, Çin tarafını kızdırdığı ifade ediliyor.

Güney Çin Denizi, dünya ticareti için önemli geçiş noktalarından biri olarak gösteriliyor. Bölgede bulunan adalar, üzerinde hak iddia eden Çin, Tayvan, Filipinler, Malezya ve Vietnam arasında tansiyonun yükselmesine neden oluyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 14:07