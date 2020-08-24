DSÖ Başkanı aşı milliyetçiliğine karşı uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü COVID-19 pandemisinde “aşı millyetçiliği”ne karşı uyarıda bulunurken bu krizi atlatmada küresel dayanışmanın önemini tekrar vurguladı.

Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında DSÖ üyesi ülkelere mektup yolladığını ve zengin veya yoksul tüm ülkelerin aşıya adil erişimi olmasını garanti altına almak amacında olan COVAX Küresel Aşı mekanizmasına katılmaya çağırdığını duyurdu. .

Dr. Tedros “Liderler arasında önce kendi halkını korumak yönünde bir istek olmasına karşın bu pandemiye verilen yanıt kolektif olmalıdır. Sayısı belli olan malzemeleri stratejik ve küresel olarak paylaşmak aslında her ülkenin ulusal çıkarınadır” diye konuştu.

Herkes için aşı

COVAX Küresel Aşı mekanizması DSÖ’nün Nisan ayında başlattığı ve COVID-19’u tedavi edecek ilaçların geliştirilmesinin hızlandırılmasını amaçlayan “ACT-Accelerator” girişiminin aşı ile ilgili çalışmalarını yürütüyor.

COVAX Küresel Aşı mekanizması, Gavi, Aşı Birliği, Salgınlara Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu, DSÖ ve diğer çok uluslu ve kalkınmakta olan ülkelerin aşı üreticileri tarafından yönetiliyor.

DSÖ kıdemli danışmanı Dr. Bruce Aylward konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada bu mekanizmanın en çok sayıda ülkenin COVID-19 aşısını geliştirme ve sağlama konusunda işbirliği içinde olmasını hedeflediğini söyledi.

Dr. Aylward COVAX Küresel Aşı mekanizmasına dahil olmak için ülkelerin imzalayacakları sözleşmenin nihai haline getirildiğini belirtti. Bugüne kadar WHO üyesi 194 ülkeden 170 ülke mekanizmaya dahil olmayı istediklerini ifade ettiler.

“Aşı millyetçiliği”nin önlenmesi

18 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla dünya çağında 21.7 milyon COVID-19 vakası tespit edilirken 771 binden fazla kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmiş bulunuyor.

Dr. Tedros geçtiğimiz 8 ay boyunca ülkelere hayat kurtarıcı tıbbi ekipman ve maske, eldiven gibi koruyucu malzeme yollama sırasında DSÖ’nün karşı karşıya kaldığı zor durumlar konusunda da konuştu

"Aşı milliyetçiliğini önlemeliyiz” - Dr. Tedros

Karantinalar, hava yolu taşımacılığının durması, ithalat kısıtlaması gibi durumların kişisel koruyucu malzemelerin üretimi ve dağıtımını etkilediğini belirten Dr. Tedros ancak pek çok kez de ülkelerin başlıca tıbbi malzemelere ulusal kullanım için sakladığını kaydetti.

Dr. Tedros “Malzeme milliyetçiliği pandeminin şiddetinin artmasına ve küresel malzeme zincirinin tam olarak çökmesine neden oldu” diye konuştu.

Bu sırada öğrenilen derslerin COVID-19 aşısı ve ilaçlarının dağıtımı sırasında kullanılacağını belirten Dr. Tedros “ülkelerin aynı hataları tekrarlamamaları önemli. Aşı milliyetçiliğini önlemeliyiz” diye vurguladı.

Kaynak: Birleşmiş Milletler Türkiye