Dünya'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 130 bini geçti

COVİD-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 803 bin 374 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 23 milyon 130 bin 443'e çık arken, virüs saptanan 15 milyon 722 bin 758 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi halen süren 6 milyon 604 bin 311 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 796 bin 727 kişide COVİD-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 179 bin 200 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (3 milyon 536 bin 488), Hindistan (2 milyon 979 bin 562), Rusya (951 bin 897), Güney Afrika (603 bin 338), Peru (576 bin 67), Meksika (549 bin 734), Kolombiya (522 bin 138), İspanya (407 bin 879), Şili (393 bin 769), İran (354 bin 764), Arjantin (329 bin 43), İngiltere (323 bin 313), Suudi Arabistan (305 bin 186), Pakistan (292 bin 174), Bangladeş (290 bin 360), İtalya (257 bin 65), Türkiye (255 bin 723), Fransa (234 bin 400) ve Almanya (233 bin 21)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (113 bin 454), Meksika (59 bin 610), Hindistan 55 bin 950), İngiltere (41 bin 405), İtalya (35 bin 427), Fransa (30 bin 503), İspanya (28 bin 838), Peru (27 bin 245), İran (20 bin 376), Kolombiya (16 bin 568), Rusya (16 bin 310), Güney Afrika (12 bin 843) ve Şili (10 bin 723)."

Kaynak: AA