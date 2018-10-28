Dünya Editörler Forumu toplantısı konusu; Muhalif gazeteciler

Dünya Gazeteler ve Haber Yayıncıları Birliği (WAN-IFRA)'nin editörlerlerden oluşan toplantısı 30 Ekim tarihinde Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleşecek. Toplantıya gidecek isimler arasında Uluslararası İfade Özgürlüğü Kampanya Örgütü IFEX ve Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök bulunuyor. Avrupa Müslümanlar Ağı'nın başkanı Tariq Ramadan'ın katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.

Son haftaların en çok konuşulan konusu olan Suudi gazeteci Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ifade özgürlüğünün daha yüksek sesle dillendirildiği şu günlerde dünyanın birçok ülkesinde kaçak olarak yaşayan muhalif gazetecilerin durumu hakkında nasıl bir karar çıkacağı henüz bilinmiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 23 Ekim tarihinde yaptığı gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yaptığı açıklamada, “Diğer taraftan Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan vatandaşı sıfatı yanında dünya çapında tanınan bir gazeteci olması bu konuda bize uluslararası bir sorumluluk da yüklüyor. Türkiye kendi egemenlik hakları yanında uluslararası toplum adına insanlığın ortak vicdanının temsilcisi olarak da bu meselenin takipçisidir.” demişti.

Dünya Gazeteler ve Haber Yayıncıları Birliği’nin haziran ayında Lizbon’da yapılan, 70’inci kuruluş yılı genel kurul toplantısında, Demirören Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye’yi temsil etmek üzere, oy birliğiyle WAN-IFRA yönetim kuruluna seçildi.

Üç bini aşkın gazete ve haber yayıncısı müessese ile medya teknoloji firmasının temsil edildiği WAN-IFRA, dünyanın en etkin medya kuruluşu olarak biliniyor. 80 ülkeden gazete sahibi kuruluşlarını da üye olarak çatısı altında barındırıyor.

Kuruluş, günümüzde Paris ve Frankfurt büroları ile temsil ediliyor. Ayrıca Singapur ile Hindistan’ın Chennai kentinde yan kuruluşları bulunan WAN-IFRA, bu bölgelerde de toplantı ve sempozyumlar düzenliyor. Dünya Editörler Forumu (WEF), WAN-IFRA bünyesinde faaliyet göstermesine rağmen, editörlerden oluşan ayrı bir yönetim kuruluna sahip. Dünya Editörler Forumu’nun bu yılki yönetim kurulu toplantısı, Norveç’in daveti üzerine, Oslo’da yapılacak. WAN-IFRA’nın genel kurulu ile “Dünya Haberler ve Medya Kongresi” her yıl farklı ülkelerde bir araya geliyor. Bu yıl, kongre ve genel kurul, haziranda İskoç gazetelerinin daveti üzerine, Glasgow’da düzenlenecek. 2004 kongresi İstanbul’da düzenlenmiş ve katılımcı sayısı bakımından bugüne kadar ulaşılamayan bir rekor kırılmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net